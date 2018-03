Cụ thể, hãng Nhật Bản này giảm giá bán máy chơi game PS Vita xuống còn 19.980 yen (khoảng 215 USD hay 4,4 triệu đồng) từ ngày 28/2. Trước đó, PS Vita được bán với giá là 24.980 yen (khoảng 269 USD) dành cho model Wi-Fi còn bản 3G khoảng 30.000 yen (tương đương 323 USD). Mức hạ này tương đương với một phần năm giá gốc đối với model Wi-Fi và một phần ba so với bản 3G.

The Verge cho biết người mua sẽ được dùng thử dịch vụ PlayStation Plus trong một tuần cùng với các khuyến mại khác trên PlayStation Store và kho ebook Reader Store. Hiện tại, Sony vẫn chưa thông báo kế hoạch giảm giá bán PS Vita tại các thị trường ngoài Nhật nhưng điều này có thể xảy ra trong sự kiện giới thiệu PlayStation 4 diễn ra vào 20/2 sắp tới tại New York (Mỹ).

Tay cầm được cho là của PlayStation 4. Ảnh: The Verge.

Đầu tháng này, một hình ảnh được cho là tay cầm chơi game của PlayStation 4 đã được đăng trên mạng Internet. Sản phẩm có hình dáng gần giống với thế hệ hiện tại nhưng được trang bị thêm một màn hình phụ, không rõ có cảm ứng được hay không. Thêm vào đó, đỉnh của thiết bị này còn có thêm một phần phát sáng, được dự đoán là để xác định vị trí của tay cầm.

Theo dự đoán, PlayStation 4 sẽ có giá bán từ 400 USD (khoảng 8,3 triệu đồng) đến 450 USD (khoảng 9,38 triệu đồng) tại Mỹ. Còn ở Nhật Bản, máy có thể được bán với giá 40.000 yen (khoảng 431 USD hay 8,9 triệu đồng).

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết PlayStation 4 sẽ được trang bị bộ xử lý AMD với 8 lõi, đồ hoạ AMD với VRAM 2,2 GB có kiến trúc giống card rời Radeon HD 7970, RAM DDR3 8 GB cùng ổ cứng 160 GB. Ngoài ra, máy còn có thể hỗ trợ các kết nối như USB 3.0, LAN, HDMI và Wi-Fi. Sản phảm được đồn là sở hữu tay cầm Dualshock có khả năng cảm ứng. Tuy vậy, các thông tin này vẫn chưa được nhà sản xuất xác nhận.