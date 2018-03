Doanh số iPod đi xuống vì iPhone / iPod đồng loạt giảm giá trên toàn thế giới

iPod Touch (bên phải) đang phải cạnh tranh với chính iPhone.

Việc phải cạnh tranh với chính iPad và iPhone là nguyên nhân khiến cho các chuyên gia kinh tế tới từ CNN Money từng ước tính doanh số bán máy của iPod trong quý III/2011 sẽ sụt giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thực tế theo công bố của Apple, doanh số của iPod còn giảm nhanh hơn cả dự đoán trước đó.

What Hi-fi cho biết, trong quý III vừa rồi, lượng máy nghe nhạc iPod của Apple bán ra chỉ đạt 6,62 triệu máy thấp hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số chênh lệch lớn hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia lúc trước, lên tới 2,77 triệu sản phẩm.

Trong sự kiện ra mắt iPhone 4S hồi đầu tháng, Apple chỉ nâng cấp nhẹ các dòng máy nghe nhạc iPod của mình khi bổ sung thêm phiên bản màu trắng cho iPod Touch và máy nghe nhạc iPod Nano với giao diện mới. Ngoài ra Apple cũng giảm giá bán hai dòng máy nghe nhạc của mình từ 30 cho tới 50 USD.

Mỹ Anh