Được giới thiệu lần đầu tại CES 2012 và chính thức lên kệ trong quý III cùng năm, HD700 thu hút được sự chú ý của người dùng toàn thế giới khi bổ sung một sự lựa chọn mới, lấp đầy khoảng trống về giá khá lớn giữa HD800 và HD650. Theo đó, mức giá khoảng 1.000 USD của HD700 là hợp lý với đẳng cấp thương hiệu và nhu cầu nghe nhạc đòi hỏi sự chính xác cao mà vẫn thể hiện tốt những cung bậc cường độ khác nhau.

HD 700 mang trong mình nhiều công nghệ mới đầy hứa hẹn.

Đặc điểm dễ thấy ở HD700 là thiết kế được cải biến lại đôi chút từ người anh HD800 trước đó. Vẫn là những đường nét mạnh mẽ và lôi cuốn ở phần earcup cùng với một cặp driver lộ hẳn ra ngoài, để phần tiếp xúc với tai được mở rộng.

Ưu điểm của thiết kế này là giúp cho âm trường thoáng đạt hơn, ngoài ra cũng giúp người nghe có được sự thoải mái sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm là âm thanh phát ra từ driver sẽ có thể lọt ra ngoài, giảm đi sự riêng tư của người dùng. Hơn nữa, tạp âm cũng dễ dàng xâm nhập vào bên trong hơn, đây là một vấn đề đang được các nhà sản xuất tập trung giải quyết trên các mẫu sản phẩm của mình, và Sennheiser đã thành công với HD700.

HD700 là một tai nghe full-size với kích thước khá lớn. Ngay từ những chi tiết như không đi kèm đầu chuyển đổi giắc 6,3 mm, hay trở kháng 150 Ohm đòi hỏi phải có một ampli đẳng cấp đi kèm, sản phẩm đã thể hiện rõ là một chiếc tai nghe chuyên hoạt động tại chỗ mà không phải di chuyển xa xôi.

Tuy vậy, kích thước lớn với earcup ôm trọn vành tai lại là một điểm cộng không nhỏ, cùng với việc sử dụng mút mềm ở tất cả các điểm tiếp xúc và trọng lượng khá nhẹ, HD700 đem lại cảm giác êm ái cho người dùng ngay cả khi sử dụng trong một thời gian dài.

Đặc biệt, nhiều công nghệ nổi bật được Sennheiser áp dụng cho một trong những sản phẩm cao cấp nhất của mình, như cuộn âm được đặt theo một góc chéo, theo nhà sản xuất, sẽ giúp cải thiện âm trường một cách đáng kể. Màng loa DuoFol cho tần số đáp ứng nhanh, đồng nghĩa với thời gian nghỉ cực thấp; hệ thống nam châm mở đảm nhiệm việc điều phối luồng không khí bên ngoài tránh sai, nhiễu tín hiệu. Ngoài ra, các thanh thép được chế tạo đặc biệt để tạo nên phần earcup mô phỏng lại các phòng nghe acoustic chuyên nghiệp.

Sennheiser HD700 sở hữu dây dẫn dài 3 mét chắc chắn và mềm mại, tuy nhiên, sản phẩm không được thiết kế để người dùng có thể mang đi bên mình khi không có thêm bất cứ túi đựng tiện dụng nào khác ngoại trừ vỏ hộp lớn đi kèm ban đầu.

Xem hình ảnh "đập hộp" Sennheiser HD700

HD700 có kích thước lớn.

Sau một thời gian burn-in dài tương đối, đủ cho một chiếc headphone có trở kháng cao như HD700, sản phẩm được phối ghép cùng với ampli Lehmann Audio Rhinelander, vốn nổi tiếng bởi khả năng kéo đều ở cả ba dải mà không làm biến dạng âm thanh. Hơn hết, Rhinelander và tai nghe Sennheiser cao cấp trước nay vẫn được xem là một “cặp bài trùng” khi trình diễn rất “hợp” và đem lại hiệu năng cao.

Nhận thấy điểm mạnh về âm trầm, đầu tiên chiếc HD700 được thử nghiệm với nhạc cổ điển. Với chương 4 bản The New World của Dvorak, ngay từ mở đầu, người nghe đã có thể cảm nhận thấy dải âm bass xuống rất sâu, rất chi tiết mà không hề bị vỡ vụn. Dù có thể không tràn đầy năng lượng như HD800, nhưng so với hầu hết tai nghe cùng phân khúc, HD700 vẫn có thể tự tin về âm trầm chắc chắn và mạnh mẽ.

Bài thử tiếp theo là một bản nhạc jazz nhẹ nhàng của Norah Jones, Don’t Know Why, phiên bản trong album cùng tên năm 2002. HD700 cho thấy quãng âm trung khá tách bạch và nhẹ nhàng đúng kiểu mà không hề phóng đại quá mức đến mức “gian lận”. Một lần nữa, độ chi tiết vẫn là một điểm cộng không nhỏ của HD700 khi không hề bỏ qua một phần nhỏ nào trong tiếng hát hay tiếng nhạc nền du dương.

Để tìm hiểu phần âm cao, HD700 đến với một bản remix nhạc điện tử khá nổi tiếng Snap Back Swag của Aj Hernz. Điểm dễ nhận thấy là tai nghe từ Sennheiser không “sợ” những đoạn cao trào khi vẫn thể hiện đầy đủ chi tiết âm treble một cách gọn gàng. Độ động cũng được trình diễn rất tốt khi HD700 theo kịp tiết tấu nhanh và mạnh mẽ của bài hát.

Tuy nhiên, như là một đặc trưng của sản phẩm, khoảng âm trung/cao vẫn có thể ấm áp hơn một chút để làm hài lòng những người tìm đến những bản nhạc nhẹ nhàng, tình cảm.

“Cặp bài trùng” Rhinelander và HD700.

Về tổng quan, tai nghe cao cấp đáng giá với thiết kế và âm thanh tương đối so với HD800. Sản phẩm thích hợp cho người có nhu cầu nghe nhạc đẳng cấp audiophile ở nhiều thể loại khác nhau.

Sennheiser HD700 được phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá khoảng 21 triệu đồng.

Minh Trang