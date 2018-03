Loa không dây kiêm bộ sạc di động từ JBL / Loa di động Elecom LBT-MPSPP50 - tốt gỗ hơn tốt nước sơn

SoundMax R-700 là sản phẩm hướng đến đối tượng người dùng trẻ tuổi, năng động cần một bộ loa hỗ trợ kết nối không dây với mức đầu tư thấp. Sản phẩm có thiết kế tròn trịa với tông màu đen nhám chủ đạo trông khá độc đáo và chuyên nghiệp. Ẩn sau lớp lưới kim loại dạng tổ ong chiếm gần một nửa diện tích “quả cầu” này là loa đường kính 2,5” công suất 5W, trở kháng 4Ohm, đáp ứng các dải tần từ 90Hz đến 20.000Hz. Ngoài khả năng phát nhạc từ các thiết bị hỗ trợ kết nối không dây Bluetooth, SoundMax R-700 còn được trang bị ngõ vào tín hiệu âm thanh loại TRS (3,5mm). Cổng kết nối duy nhất này cũng hỗ trợ chức năng sạc pin qua phụ kiện cáp sạc USB đi kèm. Ngoài ra, một khi được kết nối với các loại smartphone, người dùng còn có thể sử dụng chức năng đàm thoại rảnh tay trên chính bộ loa này, nhờ thiết bị được trang bị micro tích hợp ngay mặt trước loa.

SoundMax R-700 hỗ trợ Bluetooth (bên trái) và bộ loa đa năng SoundMax i-5.

Hoàn toàn đối lập với ngoại hình tròn trịa của R-700, bộ loa docking SoundMax i-5 có thiết kế dạng khối vuông vức với bộ cánh đen bóng trông khá lịch lãm. Tuy khá gọn nhẹ (kích thước 112 x 110,5 x 64mm, cân nặng 350g), nhưng SoundMax i-5 vẫn chưa thật tiện lợi cho nhu cầu sử dụng di động, do thiết bị cần nguồn điện cấp từ adaptor. Bù lại, SoundMax i-5 là có khá nhiều tính năng hấp dẫn như phát FM, hẹn giờ bật/tắt loa, báo thức và sạc pin cho iPhone, iPod. Tuy nhiên, phiên bản SoundMax i-5 hiện tại chỉ tương thích tốt với các thế hệ iPod/iPhone trang bị cổng 30 chân đặc trưng của Apple. SoundMax i-5 được trang bị đến 2 loa đường kính 1,5” (công suất 3W mỗi loa) trở kháng 4Ohm, dải tần đáp ứng tựa như model R-700. Thiết bị sử dụng nguồn điện 5V DC cấp qua bộ chuyển đổi đi kèm. Người dùng cũng có thể kết nối loa với các nguồn phát âm thanh có trang bị ngõ ra 3,5mm.

Ảnh chi tiết SoundMax R-700

Từ thực tế sử dụng cho thấy dù được làm hoàn toàn từ vật liệu nhựa, nhưng cả R-700 và i-5 đều có thiết kế rất cứng cáp, các nút nhấn khá nhạy. Tuy vậy, thiết kế bóng bẩy của SoundMax i-5 vẫn còn khá “nhạy” với dấu vân tay. Do R-700 sở hữu hệ thống nút vật lý đơn giản, nên người dùng cần đọc qua hướng dẫn sử dụng để nắm rõ hơn thao tác kết nối Blutooth với các thiết bị di động. Riêng với SoundMax i-5, thao tác “rà đài” FM thủ công với remote đi kèm đơn giản hơn nhiều so với cách thao tác trực tiếp trên loa. Nếu so với bộ loa di động SoundMax V-9, khả năng dò sóng FM của i-5 mạnh hơn nhiều do thiết bị còn được tích hợp sẵn anten dạng dây dẫn khá dài ở mặt sau loa.

Ảnh chi tiết SoundMax i-5

Về chất âm, cả R-700 và i-5 đều có chất âm thiên về âm trung cao. Tuy nhiên, so với model R-700, SoundMax i-5 có âm trường rộng hơn nhiều do được trang bị đến 2 loa thiết kế đối xứng. Cũng cần lưu ý rằng cả 2 bộ loa này có thể sẽ không phải là một lựa chọn thích hợp cho người nghe vốn thích các nốt trầm mạnh mẽ. Micro tích hợp của SoundMax R-700 có độ nhạy cao, khoảng cách thu âm khá rộng, đáp ứng tốt nhu cầu đàm thoại rảnh tay.

SoundMax i-5 có giá khoảng 800.000 đồng. Riêng model kết nối Bluetooth R-700 có giá khoảng 730.000 đồng.

Bài và ảnh: Quỳnh Lâm