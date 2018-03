Ảnh chụp thử camera 13 'chấm' của Sony Xperia Z

Trang công nghệ Mobilarena vừa có màn so sánh nhanh khả năng hiển thị trên chiếc smartphone cao cấp nhất của Sony hiện nay với các đối thủ ngang tầm như HTC One X+ và Samsung Galaxy S III, cùng 2 model One SV và LG Optimus L9.

Smartphone của Sony được trang bị công nghệ Mobile Bravia Engine nhưng thực tế, màn hình của Xperia Z lại có góc nhìn kém và khả năng hiển thị màu đen không sâu. Theo Mobilarena, màu sắc của màn hình Xperia Z còn dễ bị nhạt màu, giảm độ sáng đáng kể khi thay đổi góc nhìn dù là xoay theo hướng nào.

Tuy nhiên, điểm nổi bật trên màn hình smartphone mới của Sony là độ phân giải cao cho hình ảnh rất sắc nét. Mật độ điểm ảnh cao tới 443 ppi của màn hình 5 inch cho chất lượng hiển thị mượt ngay cả khi zoom sát ảnh, bỏ xa khả năng hiển thị của các đối thủ có màn hình HD như Galaxy S III hay One X+.

