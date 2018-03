VIPPhone iP5 (phải) phép thử nghiệm đạt 9/10 điểm hiển thị so với iPhone 5 (trái). Màu sắc đỏ hiển thị sáng tươi và trong, nhạt hơn iPhone 5 một chút do thừa sáng. Màn hình VIPPhone iP5 nổi bật so với những smartphone cùng phân khúc giá trên thị trường.