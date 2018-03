Tổng hợp thông tin về HTC One trước giờ ra mắt

Chưa đầy 2 tiếng trước khi sự kiện của HTC ở New York (Mỹ) diễn ra, một trang mạng Tây Ban Nha đã tung lên video thực tế về chiếc smartphone cao cấp đang được giới công nghệ săn đón có tên HTC One, hay còn gọi là M7.

So với những ảnh bị rò rỉ mới đây và được cho là hình chính thức, ngoại hình của HTC One trong video không có nhiều khác biệt. Máy có màn hình 4,7 inch Full HD với thiết kế mỏng, vỏ nhôm nguyên khối và mặt lưng hơi uốn cong. Tuy nhiên, cấu hình cụ thể của HTC One hiện vẫn chưa rõ ràng.

11 giờ tối nay (giờ Việt Nam), HTC sẽ bắt đầu sự kiện đặc biệt của mình tại New York (Mỹ).

Xem video thực tế HTC One M7 bị tung lên mạng ngay trước giờ xuất hiện chính thức:

Tuấn Anh

Video: telefonino