Anna Elizabeth James và Michael Koerbel, hai nhân viên của hãng Majek Pictures, vừa thực hiện một bộ phim ca nhạc có tên All Up To You bằng thiết bị duy nhất là iPhone 5. Đoạn phim dài 96 giây nói về một chàng trai bị kẹt giữa hoang mạc do ôtô hết xăng. Nhân vật chính chỉ có trông chờ vào mỗi "cô trợ lý" Siri để thoát khỏi tình cảnh này.

Để tạo ra các cảnh quay ấn tượng, những người thực hiện bộ phim đã phải làm nhiều công việc hậu trường như tìm diễn viên nhảy, in biểu tượng ứng dụng iPhone trên các khối hộp rồi tìm địa điểm thích hợp. Trước đây, hai tác giả này từng thực hiện hai dự án phim tương tự đối với hai thiết bị là iPhone 4 (xem tại đây) và iPad 2 (xem tại đây).

Michael Koerbel cho biết: "Hầu hết người dùng hiện nay đều mang bên mình một chiếc điện thoại có camera. Vì vậy, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho những thế hệ nhà làm phim trong tương lai hãy bước ra thực tế và để cho thế giới được biết đến những câu chuyện mà bạn muốn kể". Người này khẳng định chính điện thoại làm nên cuộc cách mạng làm phim trong thời đại ngày nay và các studio không chỉ còn giới hạn ở Hollywood nữa.

Video quay và chỉnh sửa bằng iPhone 5: