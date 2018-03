Đây được coi là kích thước màn hình "khủng" cho các dòng smartphone tầm trung có mặt hiện nay trên thị trường. Điểm mạnh đầu tiên của sản phẩm này là thiết kế. Q-Smart Miracle Pad thiết kế đẹp, sang trọng với thân máy mỏng, nhẹ và những đường cong "ảo" nhưng rất bắt mắt được tạo nên bởi một lớp mạ hợp kim sáng bóng ôm trọn thân máy. Nắp lưng của máy được thiết kế tối ưu cho việc cầm giữ máy với vân nhám và các góc vát tròn khá sâu nên có thể dễ dàng giữ máy trong tay dù kích thước máy khá lớn.

Thiết kế mỏng, đẹp.

Màn hình rộng 5 inch công nghệ IPS LCD cho chất lượng hiển thị trong hơn, phân giải 480 x 854 pixel chuẩn FWVGA. Màn hình này hỗ trợ hiển thị 16 triệu màu. Cảm ứng điện dung hoạt động khá nhạy bén với độ trễ thấp. Việc giải trí trên màn hình 5 inch này khá tốt, không chỉ là đọc báo, lướt web, trải nghiệm game mà còn thuận tiện làm việc khi di chuyển (check mail, sử dụng các ứng dụng văn phòng…).

Màn hình lớn là một trong những yếu tố quan trọng nhất mang lại trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Cấu hình của Miracle Pad tương tự như chiếc máy cùng dòng Miracle đã ra mắt trước đó. CPU dual core kiến trúc ARMv7, lõi Cortex A9 xung nhịp 1GHz đóng gói kèm GPU PowerVR SGX531 hỗ trợ đồ họa 3D. Bộ nhớ ROM và RAM của máy là 4 GB và 512 MB. Máy cũng hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng với dung lượng tối đa là 32 GB.

Giải trí thoải mái với game hành động.

Điểm mạnh khác của Miracle Pad chính là camera tích hợp có cảm biến phân giải 8 megapixel sắc nét hỗ trợ chụp hình và quay phim với một số tính năng đi kèm như lấy nét tự động, nhận diện khuôn mặt, đèn flash kép trợ sáng. Camera này có khả năng quay phim chuẩn HD ở tốc độ 30 khung hình một giây. Ưu điểm camera cộng với thế mạnh màn hình to khiến cho Miracle Pad hoàn hảo hơn ở khía cạnh giải trí với quay phim, chụp hình và chia sẻ hình ảnh.

Hình chụp cận cảnh "siêu mẫu" tương lai trong điều kiện thiếu sáng.

Nhưng nhiều người đã dùng thử Miracle Pad vẫn chưa hài lòng với "lỗi" phân giải trên màn hình của máy. Dù kích thước được tăng lên tận 1 inch so với model ra mắt trước đó là Miracle Tender nhưng độ phân giải lại gần như tương đương (480 x 854 pixel của Miracle Pad so với 480 x 800 pixel của Miracle Tender). Đây cũng chính là lý do khi phóng hình lên 200% thì hình sẽ cảm giác hơi "sạn".

Màn hình của máy lớn, hiển thị tương đối tốt và camera lên đến 8 "chấm" nhưng bộ nhớ RAM chưa xứng đáng chỉ 512 MB. Không cần dung lượng RAM phải đạt đến 1 GB, nhưng mức 768 MB sẽ hợp lý hơn rất nhiều so sản phẩm này. Tăng bộ nhớ RAM thêm chút nữa sẽ tối ưu được cấu hình của máy cũng như tận dụng tối đa các điểm mạnh khá như CPU hai nhân hay màn hình rộng 5 inch trong việc giải trí.

Hình chụp lúc 16h30 buổi chiều.

Những tín đồ của các game mobile hạng nặng có lẽ hơi thất vọng do RAM hơi thấp. Tuy nhiên máy vẫn có thể tải được nhiều game mạnh như Modern Combat HD, Blood and Glory… Với ưu thế màn hình rộng, việc lướt web cũng như các hình thức giải trí khác như chụp hình, xem TV online sẽ thú vị hơn rất nhiều. Đặc biệt, những người có thói quen làm việc trên di động đã có thể khai thác màn hình của Miracle Pad để đọc file Power Point, Word, Exel, check mail hay cập nhật tin tức nhanh.

Với mức giá 4,79 triệu đồng cùng cấu hình mạnh mẽ, nhiều ứng dụng nổi bật, Q-Smart Miracle Pad là một trong những smartphone đáng sở hữu trong mùa mua sắm cuối năm này.

(Nguồn: Công ty Viễn thông An Bình)