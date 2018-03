Trong năm 2012, các hãng sản xuất game lớn như GameLoft, EA... liên tục tung ra các siêu phẩm trên điện thoại dành cho game thủ. Để "chiến" mượt các game này thì các sản phẩm cần có cầu hình tốt, trong đó bộ vi xử lý giữ vị trí quan trọng nhất, tiếp theo là bộ nhớ RAM và chip đồ họa tương thích.

Các smartphone được trang bị cấu hình thấp, khi chạy game phải đợi khá lâu gây khó chịu cho người dùng. Trong quá trình chơi game, máy có cấu hình thấp có thể bị treo hay bị lắc do bộ vi xử lý phải hoạt động hết công suất và bắt buộc phải lấy pin ra khi máy vẫn còn hoạt động. Đối với game đua xe trên Google Play - Need for Speed Most Wanted, khi chơi sẽ có những đoạn va chạm văng các phụ tùng xe, âm thanh dồn dập làm cho máy xử lý hết công suất. Tình trạng dễ thấy khi chơi game này trên nhiều máy hiện nay là giật, lắc và có độ trễ sẽ làm cho người chơi điều khiển rất khó khăn, thậm chí treo máy hay tự thoát ra ngoài.

Đua xe liên tục với nhiều hiệu ứng đòi hỏi smartphone cấu hình mạnh mới có thể đáp ứng được.

Công nghệ đồ họa làm game mobile ngày càng phát triển không thua kém gì trên máy tính nên RAM. Chip xử lý đồ họa của smartphone phải "mạnh" và độ phân giải màn hình lớn mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Thật là thất vọng khi bạn phải bỏ ra hàng giờ liền để download những game "bom tấn" và rồi ngậm ngùi xóa đi chỉ vì máy cấu hình thấp không thể chơi được. Điển hình là game hành động nhập vai Wild Blood của GameLoft với công nghệ đồ họa cao cấp Unreal Engine. Công nghệ này giúp nâng cao khả năng hiển thị từng chi tiết nhỏ (như sợi tóc), tăng cường độ sáng và phản chiếu cho hình ảnh sắc sảo. Trong trò chơi có những khung cảnh đẹp lộng lẫy, các màn giao chiến với "trùm" to lớn hơn cả màn hình, chỉ có những máy màn hình lớn mới thể hiện được sự hoành tráng của game.

Wild Blood đòi hỏi máy có đồ họa cao cấp và độ phân giải cao để xử lý mượt mà hình ảnh.

Ngoài hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và cốt truyện đặc sắc thì tính năng chơi với nhiều người (multiplayer) thông qua kết nối Wi-Fi hoặc 3G làm cho game hấp dẫn hơn. Với tính năng này sẽ giúp cho các game thủ so tài với nhau khi đã hoàn tất trò chơi. Điển hình là game hành động bắn súng Modern Combat 4: Zero Hour của GameLoft, trò chơi cho phép 12 người tham gia vào nhiều màn đấu súng và thực hiện nhiệm vụ khác nhau. Do vậy người chơi cần phải có điện thoại với khả năng "giữ sóng" tốt để không bị trễ hay mất kết nối khi đang giao chiến.

Chính vì những yêu cầu cao nên chỉ có những smartphone với cấu hình tốt mới khiến cho giới game thủ thỏa mãn khi chơi các game "bom tấn" này. Những ứng viên đáp ứng được nhu cầu khắt khe này có thể kể tới các "siêu phẩm" của nước ngoài hiện nay như Samsung Galaxy S III, HTC One X... Riêng dòng điện thoại thương hiệu Việt với chip xử lý 2 nhân cao cấp Cortex A9 1 GHz, RAM 1GB, chip đồ họa PowerVR SGX531, bộ nhớ trong 4GB hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đến 32GB... Touch KEM 462 của mobiistar trở thành một đại diện hiếm hoi. Đặc biệt , bạn chỉ bỏ ra 3.900.000 đồng để sở hữu chiếc smartphone có cấu hình gần như ngang ngửa với các "siêu phẩm" nước ngoài.

mobiistar touch KEM 462 "dư sức" chinh phục game thủ.

Phát biểu trên trang web chính thức, đại diện mobiistar chia sẻ: “Chúng tôi đang nỗ lực để mang giấc mơ giải trí đa phương tiện trong môi trường di động đến với đông đảo người dùng. Những bộ phim đỉnh cao, những bài hát thịnh hành trong các bảng xếp hạng, những trò chơi 3D sinh động, thực tế… phải tiếp cận được với đại đa số người dùng phổ thông chứ không chỉ là đặc quyền của giới thượng lưu". Touch Kem 462 với cấu hình mạnh mẽ, khả năng tương tích tốt với các game "bom tấn", giá thành khá "mềm" khá phù hợp với những game thủ có túi tiền hạn chế. Đây cũng chính là sứ mệnh giúp khách hàng "tận hưởng nhiều hơn" của mobiistar.

Touch Kem 462 - sắp được mobiistar tung ra thị trường (tặng kèm một pin sạc dự phòng, một thẻ nhớ 4GB, một miếng dán màn hình, một ốp lưng). Máy chạy hệ điều hành Android, v.4.0.4 (Ice Cream Sandwich), bộ xử lý Cortex A9 Dual Core 1 GHz; GPU PowerVR SGX 531, màn hình 4,6 inch. Ram 1 GB, Rom 4 GB. Camera 8 megapixel với các tính năng tự động lấy nét, panorama, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, geo-tagging, HDR…, hỗ trợ quay phim chuẩn HD 720p. Thông tin chi tiết: Fanpage: www.facebook.com/mobiistar; Forum: www.trainghiemsmartphone.vn; Website: www.mobiistar.vn

(Nguồn: mobiistar)