HTC M7 vẫn là một sản phẩm bí ấn và chưa có nhiều thông tin chính xác.

M7 được cho là tên mã chiếc smartphone đình đám nhất của HTC trong năm sau và sẽ là sản phẩm kế tục cho model thành công của năm 2012, One X. Cả Inpai và FocusTaiwan đều đưa lên thông tin về sản phẩm này và hé lộ thời điểm ra mắt là quý I năm sau, trước thời điểm Galaxy S IV xuất hiện. Trong khi báo của Đài Loan chỉ cung cấp thông tin về thời điểm sản phẩm xuất hiện thì trang công nghệ của Trung Quốc, Inpai, lại suy đoán M7 có thể là điện thoại đầu tiên sử dụng chip Nvidia Tegra 4.

Tuy nhiên, theo Droid Life, HTC M7 có thể sẽ dùng chip lõi tứ APQ8064 Snapdragon S4 Pro của Qualcomm, giống như các model Droid DNA và J Butterfly mới được hãng Đài Loan công bố. Ngoài ra, máy có thể thiết kế nguyên khối với vỏ nhôm, đi kèm màn hình 5 inch độ phân giải Full HD. Nhưng camera sẽ lên tới 13 megapixel, cao hơn Droid DNA và J Butterfly (8 megapixel).

Các thông tin từ Đài Loan và Trung Quốc tiết lộ thêm, ngoài M7 HTC có thể còn đưa ra 2 hay 3 model mới, tất cả có thể đều là điện thoại Android. Đầu năm nay, tại triển lãm MWC 2012, HTC từng có màn ra mắt đồng thời bộ ba One series chạy Android bao gồm One X, One S và One V.

Mỹ Anh