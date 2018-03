Apple, LG, Samsung và Soney đều sở hữu cho riêng mình một công nghệ chế tạo màn hình riêng. Tuy nhiên, người sử dụng không tránh khỏi “bối rối” khi nghe tên các công nghệ chế tạo này bởi nghĩa của chúng quá chung chung.

Cụm từ “AMOLED” trong công nghệ màn hình Super AMOLED Plus của Samsung là viết tắt của “diot phát sáng hữu cơ ma trận động” vốn chỉ mang tính nhấn mạnh. Trong khi hầu hết các màn hình OLED ngày nay đều sử dụng “ma trận động” để xử lý điểm ảnh trên màn hình tinh thể lỏng.

Tên gọi Super LCD của Sony cũng tương tự. Những tên gọi công nghệ màn hình khác trên thị trường cũng không tránh khỏi tình trạng mơ hồ về nghĩa. Điển hình là màn hình “võng mạc” Retina của Apple nhằm ám chỉ tầm nhìn của con người mà chẳng đề cập đến việc sử dụng công nghệ gì. Còn màn hình Nova của LG lại chỉ muốn nói lên một điều rằng đây là công nghệ mới.

Màn hình iPhone 4 nổi bật cùng độ phân giải

Công nghệ màn hình của Apple gây ấn tượng bởi độ phân giải và mật độ điểm ảnh "khủng"

Đối với Steve Jobs, CEO của “Quả táo”, điều khiến màn hình của iPhone 4 trở nên “tuyệt diệu” là do mật độ điểm ảnh lớn. Một khi đạt đến số lượng điểm ảnh trên một inch nhất định, mắt của con người sẽ không còn phân biệt được điểm khác nhau giữa các điểm ảnh đó. Điều này sẽ khiến cho hình ảnh hiện lên mượt mà. Công nghệ màn hình Retina của Apple với 326 điểm ảnh trên một inch làm các nội dung trình chiếu được đẹp và sắc nét.

Để đạt được mục tiêu trên, iPhone 4 đã được trang bị độ phân giải 960 x 640 pixel trên màn hình 3,5 inch của mình. Điểm mấu chốt làm nên thành công cho màn hình của iPhone 4 chính là kích cỡ màn hình. Màn hình càng lớn, mật độ điểm ảnh càng bị phân tán. Màn hình của iPhone 4 giúp cho các điểm ảnh được tập trung hơn so với các thiết bị có cùng độ phân giải như Motorola Droid Bionic (độ phân giả qHD 960 x 540 pixel với màn hình rộng 4,3 inch).

LG Optimus Black tự hào vệ độ sáng màn hình

LG Optimus Black hỗ trợ cường độ sáng lên tới 700 đơn vị. Ảnh: Itpark

LG cho biết màn hình Nova tích hợp cùng điện thoại LG Optimus Black có cường độ ánh sáng rất cao: 700 candela (đơn vị đo cường độ ánh sáng). Trong khi đó màn hình của iPhone 4 có cường độ ánh sáng tối đa là 500 candela.

Cường độ sáng càng lớn, người dùng có thể nhìn rõ hơn dưới ánh sáng mặt trời và sáng hơn trong phòng. Chỉ số cường độ ánh sáng ghi trên thông số kỹ thuật là kết quả trong phòng thí nghiệm nên chỉ mang tính tham khảo. Trong thực dụng, mắt người có thể tiếp nhận cường độ ánh sáng nhỏ hơn con số thiết bị hỗ trợ và người dùng chắc chắn sẽ giảm độ sáng để tiết kiệm pin.

Samsung Super AMOLED Plus với màu sắc rực rỡ

Samsung AMOLED Plus "ghi điểm" với màu sắc rực rỡ và hình ảnh sắc nét.

Điểm cải tiến của công nghệ Super AMOLED Plus và Super AMOLED là sự xuất hiện của các subpixel. Vậy subpixel là gì? Giống như tế bào của con người, một điểm ảnh bao được cấu thành bởi nhiều thành phần nhỏ khác. Trong công nghệ màn hình, một điểm ảnh bao gồm các màu đỏ, xanh lá và xanh dương tạo nên các màu sắc hiển thị trên màn hình. Màn hình Super AMOLED Plus có 1.152.000 subpixel, nhiều hơn 50% so với con số 768.000 subpixel của màn hình AMOLED.

Để khiến cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, các đối thủ sản xuất sắp xếp các subpixel theo trình tự khác nhau tạo nên những kết quả hiển thị khác nhau. Ví dụ như Motorola Atrix 4G, mặc dù sở hữu màn hình độ phẩn giải qHD 960 x 540 pixel nhưng thiết bị này chỉ có 2 thay vì 3 subpixel trên một điểm ảnh.

Theo Raymond Soneira từ Display Mate, việc sắp xếp trên sẽ khiến cho màn hình hiển thị kém sâu hơn so với khả năng của thiết bị và Motorola Atrix 4G không phải thiết bị duy nhất trên thị trường sử dụng cách sắp xếp subpixel như trên. Việc quyết định số lượng và cách sắp xếp subpixel để tối ưu hóa độ sâu và màu sắc là chủ đề của rất nhiều cuộc tranh luận. Nhưng những người sử dụng bình thường sẽ chỉ cảm nhận được độ đậm nhạt và cường độ sáng của thiết bị mà thôi.

Có thể thấy rằng, Apple và Samsung vẫn dẫn đầu cuộc đua công nghệ màn hình với Retina và Super AMOLED Plus. Trong khi màn hình Retina có độ phân giải và mật độ điểm ảnh “khủng”, Super AMOLED Plus của Samsung lại tạo ra cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời với màu sắc rực rỡ và hình ảnh sâu.

Super AMOLED và Retina đang dẫn đầu.

Một số vấn đề liên quan đến chất lượng hiển thị

Tỷ lệ tương phản của màn hình dùng để chỉ sắc độ trắng và đen của màn hình. Độ hiển thị màu trắng và đen càng gần với màu kỹ thuật số tuyệt đối, công nghệ màn hình càng tốt.

Gam màu là khái niệm chỉ mức độ hiển thị màu sắc của màn hình so với mức độ tiếp nhận màu sắc của mắt người. Điều này được nhìn thấy rõ rệt khi chụp ảnh và xem video trên smartphone, mặc dù phần mềm camera tích hợp cũng phần nào ảnh hưởng tới khả năng tái tạo màu sắc của màn hình.

Góc nhìn cũng là yếu tố khác nhau giữa các công nghệ màn hình. Khái niệm này dùng để chỉ khoảng cách từ mắt người tới màn hình mà vẫn nhìn rõ vật thể được trình chiếu. Công nghệ AMOLED Plus của Samsung có góc nhìn tới 180 độ với cả 4 góc nhìn, theo sau là màn hình Nova của LG với 170 độ và Super LCD ghi “điểm” với 160 độ. Apple không tiết lộ các thông số góc nhìn của màn hình Retina. Tuy nhiên, hãng này sử dụng chất liệu màn hình LCD chất lượng cao có tên là IPS có khả năng trình chiếu với góc nhìn ngang ngửa các đối thủ khác.

Cuối cùng là phần mềm, đi cùng với công nghệ màn hình, các thiết bị cần đến sự hỗ trợ của vi xử lý đồ họa GPU để dựng hình ảnh nhanh hơn, đặc biệt là đối với các video và trò chơi di chuyển nhanh. GPU thao tác càng nhanh, hình ảnh xuất hiện càng đẹp trên màn hình.

Thanh Tùng