Meizu MX lõi tứ bán ra trên toàn cầu

Meizu MX 4 nhân vừa được phát hành tại nhiều thị trường với giá từ 400 cho tới 530 USD.

Sau phiên bản 2 nhân bán ra cuối năm ngoái và đã về Việt Nam, nhà sản xuất Trung Quốc mới đây lại tiếp tục cho ra mắt model Meizu MX 4 nhân với cấu hình nâng cấp so với phiên bản thế hệ trước. Máy có cấu hình tương tự như Galaxy S III của Samsung khi cũng được trang bị bộ xử lý Exynos 4 nhân tốc độ 1,4 GHz, RAM 1GB với bộ nhớ trong 32/64GB, đi kèm là camera 8 "chấm".

Tuy nhiên model này lại đi kèm với pin dung lượng 1.700 mAh, cao hơn 1 chút so với người tiền nhiệm 2 nhân và thấp hơn khá nhiều so với Galaxy S III của Samsung. Thực tế, thời gian sử dụng của MX 4 nhân cũng nhỉnh hơn một chút so với người tiền nhiệm nhưng chưa sánh bằng model 4 nhân cùng cấu hình tới từ Hàn Quốc.

Bài test về thời gian đàm thoại bằng 3G.

Meizu MX 4 nhân tỏ ra khá ấn tượng trong bài test đầu tiên về thời gian nghe gọi 3G khi cho tròn 10 tiếng sử dụng, thấp hơn Galaxy S III 20 phút, Galaxy Note hơn 2 giờ nhưng nhỉnh hơn One X lõi tứ của HTC.

Kết quả thử pin trong bài test duyệt web qua Wi-Fi.

Nhưng ở bài test thứ hai về thời gian lướt web, kết quả 5 giờ 19 phút của Meizu MX 4 nhân lại nhỉnh hơn cả Galaxy S III, One X, và gần gấp đôi model Note màn hình 5,3 inch. Trong số các dòng smartphone 4 nhân được GSM Arena đánh giá, model của Meizu có kết quả tốt nhất trong bài test này.

Thời gian trình chiếu phim.

Bài test cuối cùng được thực hiện về khả năng trình chiếu phim. Với màn hình 4 inch độ phân giải 640 x 960 pixel công nghệ ASV, kết quả của Meizu 4 nhân không còn bằng Galaxy Note và Galaxy S III khi chỉ còn 6 giờ 33 phút. Tuy nhiên model này vẫn cho thời gian chiếu phim lâu hơn One X lõi tứ và lõi kép của HTC, hay Optimus 4X HD của LG.

Kết quả chung cuộc của model lõi tứ tới từ Meizu.

Kết quả đánh giá tổng thể pin của Meizu MX 4 nhân đạt 38 giờ sử dụng liên tục, nếu như máy sử dụng một giờ mỗi ngày lần lượt 3 tác vụ gọi điện trên mạng 3G, lướt web với kết nối Wi-Fi hay xem phim. Kết quả thấp hơn một giờ so với phiên bản lõi kép nhưng nhỉnh hơn HTC One X.

Mỹ Anh