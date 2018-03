Bộ tứ Samsung Galaxy vừa đến VN / Xếp hàng chờ mua Galaxy S ở VN

Nối tiếp thành công của thế hệ Galaxy S đầu tiên, phiên bản Galaxy S i9003 có mặt tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng tư qua sở hữu nhiều nâng cấp hơn với dung lượng pin được nâng lên 1.650 mAh cùng công nghệ màn hình Super Clear LCD.

Galaxy S với màn hình rộng. Ảnh: Quốc Huy.

So với phiên bản trước, Galaxy S cầm chắc tay hơn hẳn. Máy sở hữu màn hình rộng 4 inch sử dụng công nghệ Super Clear LCD cho chất lượng hình ảnh sắc nét, hỗ trợ 16 triệu màu, độ phân giải WVGA và mặt ngoài là lớp gương Gorilla chắc chắn.

Thực tế sử dụng cho thấy công nghệ màn hình lần này cho hình ảnh vẫn rất sắc nét nhưng khá dịu mắt và dễ chịu, tuy chưa rực sỡ bằng Super AMOLED. Thiết kế Galaxy S tương đối tiết kiệm phím bấm làm model này trở nên bóng bẩy và mềm mại hơn. Phía dưới màn, nút Home được bố trí hơi thấp xuống, trong khi hai nút Back và Menu cảm ứng điện dung. Toàn bộ mặt trước nằm dưới lớp gương bóng bẩy.

Nếu như nút tắt màn hình được bố trí bên cạnh phải, thì phím tăng giảm âm lượng nằm cạnh đối diện. Điểm tiện lợi là cả hai đều nằm ở vị trí thuận lợi khi cầm một tay tương ứng với ngón cái và ngón giữa. Do đó, Galaxy i9003 dễ tắt/mở nhanh màn hình, lại vừa tăng giảm âm lượng tốt khi nghe nhạc, xem phim. Hai cổng giao tiếp là giắc cắm tai nghe 3,5 mm và microUSB nằm trên đỉnh, có thiết kế nắp đậy hiện đại. Xuôi về phía dưới, nắp pin hơi cong lên, đây là chi tiết đặc biệt giúp người dùng có thể giữ chắc máy trên tay hoặc cầm ngang khá chắc chắn khi đang xem phim, chơi game.

Khả năng chơi game trên máy được đánh giá cao. Ảnh: Quốc Huy.

Galaxy S tại Việt Nam được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 2.2 Froyo, nền tảng có khả năng kết nối nhanh chóng và hiệu năng mạnh. Đây cũng là model hỗ trợ đầy đủ các kết nối tốc độ cao như Wi-Fi chuẩn n, 3G với HSDPA, GPS, Bluetooth 3.0. Đặc biệt là tích hợp Flash 10.1, giúp người dùng có thể xem video trên trình duyệt hay các game flash trên các mạng xã hội. Kho ứng dụng Android Market cùng Samsung Apps cũng cung cấp hơn 200.000 game, phần mềm đa dạng dành cho người dùng Galaxy S i9003.

Ấn tượng rõ nét nhất trong suốt quá trình sử dụng Galaxy S phiên bản Super Clear LCD là khả năng giải trí. Với màn hình rộng 4 inch cùng vi xử lý tốc độ 1GHz và chip đồ họa PowerVR SGX530 kế thừa từ phiên bản trước, model này không chỉ cho phép xem phim chuẩn HD tốt và chơi game đồ họa mạnh. Đặc biệt là các game “khủng” yêu cầu cấu hình cao cấp như Need For Speed, PES 2011, Call of Duty...

Thiết bị hỗ trợ xem phim tốt. Ảnh: Quốc Huy.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy với hệ thống cảm biến chuyển động 6 trục cùng phần cứng mạnh mẽ, Galaxy S dễ dàng vượt qua “bài test” bằng các game hành động, khung hình hiển thị rõ nét, không có thời gian trễ hay bị giật. Người dùng có thể cài đặt game qua Android Market tải trực tiếp vào máy tính rồi copy qua thẻ nhớ, khá đơn giản và chỉ mất vài thao tác.

Màn hình rộng 4 inch cùng việc hỗ trợ đầy đủ các định dạng âm thanh và hình ảnh của Galaxy S là một “đặc sản” dành cho các “tín đồ” phim ảnh. Thậm chí, Galaxy i9003 còn cho phép xem video với file phụ đề tách rời hoặc công nghệ SRS 5.1 Virtual Surround tăng chất lượng các hiệu ứng âm thanh.

Phiên bản bán cho thị trường Việt Nam có bộ nhớ 16GB, cho phép người dùng lưu nhạc, phim hay tải về các game đồ họa có dung lượng lớn dễ dàng. Ngoài ra, máy ảnh 5 Megapixel với khả năng quay phim HD của máy làm việc ấn tượng, giao diện trực quan, người dùng dễ dàng cài đặt các hiệu ứng, độ phân giải khi quay video cũng như có thể chỉnh sửa, cắt ghép thông qua phần mềm từ Samsung ngay trên máy.

Samsung Galaxy S phiên bản Super Clear LCD có giá trên thị trường là 11,6 triệu đồng. Máy đang được tiêu thụ mạnh tại các cửa hàng điện thoại cả nước, nhất là tại Sài Gòn và Hà Nội.

Video thử chơi gam PES 2011 trên Galaxy S

Quốc Huy