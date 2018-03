Apple xác nhận iPhone 4 màu trắng vẫn ra mắt / iPhone 4 màu trắng sẽ có trong vài tuần nữa

Giá iPhone 4 màu trắng trên trang web của Three.

Tuy nhiên, thông tin về việc đặt hàng iPhone 4 màu trắng nhanh chóng bị dỡ khỏi trang web của nhà mạng Three. Mức giá của phiên bản 32GB màu trắng là 159 bảng Anh, cộng hợp đồng hai năm, máy đi kèm với vỏ bọc Bumper.

Trang The Next Web cho biết, hiện họ đang liên lạc với Three nhưng chưa có câu trả lời, trong khi Apple vẫn chưa có thông báo nào về sự xuất hiện chiếc di động màu trắng của họ trong tháng này.

Mẫu di động của Apple chậm xuất hiện tới 10 tháng. Ảnh: Daylife.

So với lần thông báo khi ra mắt iPhone 4 tháng 6 năm ngoái, Apple đã trễ hẹn bán model trắng tới 10 tháng, trong khi mẫu iPhone tiếp theo có thể sắp xuất hiện. Những khó khăn trong việc đảm bảo đèn flash hoạt động tốt khi chụp ảnh và cảm biến của model này là nguyên nhân làm cho iPhone 4 trắng chậm xuất hiện.

Quốc Khánh