Người chiến thắng trong ngày là người gửi ảnh hợp lệ và tag được nhiều bạn nhất, đồng thời giới thiệu về cuộc thi đến nhiều bạn bè nhất. Ảnh Dell Streak hợp lệ được lấy từ trang http://www.dellfcvietnam.com/.

Mỗi ngày sẽ có một người chiến thắng. Phần thưởng “May mắn với Dell Streak” cho 5 người thắng cuộc là chiếc Dell Streak do Dell Vietnam tài trợ.

Dell Streak không chỉ là máy tính bảng cao cấp, mà còn là một điện thoại đa dụng.

Các quy định của cuộc thi.

Người tham gia cuộc thi phải sử dụng một trong những bức ảnh do Ban tổ chức cung cấp (xem cụ thể tại website của Dell FC Việt Nam). Ảnh phải đưa lên đúng thời gian do Ban tổ chức quy định. Bức ảnh đưa lên phải được đặt ở chế độ tất cả mọi người (everyone) cùng xem được. Sau khi gửi ảnh lên profile của mình, người chơi gửi đường dẫn (URL) của bức ảnh đó vào trang Facebook fanpage của Dell FC Việt Nam.

Dell Streak sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 22/10.

Điểm số của người chơi được quy định như sau:

- Tag một người bạn: được cộng 1 điểm.

- Một người “like” bức ảnh: được cộng 2 điểm.

- Giới thiệu về cuộc thi (gửi link) tới một người bạn: được cộng 1 điểm.

Điểm số của người chơi sẽ được cập nhật trên website của Dell FC Việt Nam. Trong trường hợp hai người có cùng điểm số, Ban tổ chức cuộc thi sẽ dựa trên thời gian gửi bức ảnh (người gửi ảnh sớm hơn sẽ là người chiến thắng). Người tham gia có thể gửi nhiều ảnh, nhưng Ban tổ chức sẽ chỉ tính thời gian, số lượng tag và like của một ảnh có điểm số cao nhất. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Ban tổ chức cuộc thi

(Nguồn: Công ty Mekong)