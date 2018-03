Kết quả bài kiểm tra AnTuTu cho thấy smartphone mới của Sony có thể dùng chip lõi tứ. Ảnh: GSM Arena.

Sản phẩm bị "rò rỉ" thông tin có tên C6503 (số cuối cùng trong dãy số hiệu thị trường, vì vậy tạm gọi mẫu smarpthone này là C660X) và tên mã là "Yuga". Trước đây, một số nguồn tin còn gọi model này với tên mã là "Odin". Cơ sở dữ liệu của bài test benchmark AnTuTu cho thấy, điện thoại mới nhất của Sony sử dụng vi xử lý tốc độ 1,5 GHz và chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean.

Điểm benchmark mà Sony C660X Yuga đạt được trên bài kiểm tra AnTuTu là 11.321. Số điểm này cao hơn so với Xperia T (chip Snapdragon S4 Plus lõi kép dựa trên nền tảng Krait, tốc độ 1,5 GHz và GPU Andreno 225) là 8.270 nhưng vẫn thấp hơn so với LG Optimus G (Snapdragon S4 Pro bốn lõi dựa trên nền tảng Krait, tốc độ 1,5 GHz và GPU Adreno 320) là 13.643.

Do đó, theo dự đoán, smartphone mới nhất của Sony có tiềm năng dùng chip S4 Pro hơn là S4 Plus, đặc biệt khi so sánh điểm CPU va RAM với hai mẫu Xperia T và Optimus G. Hiện tại, một trong những mẫu chip S4 Pro hay được sử dụng nhất là APQ8064.