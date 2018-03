Hiện tại chip lõi kép có giá thành khá cao nên các hãng điện thoại chưa "mặn mà" với việc tích hợp công nghệ này vào những chiếc smarthone giá rẻ. Hiện tại số smartphone giá rẻ tích hợp chip lõi kép được giới thiệu chỉ "đếm trên đầu ngón tay" và chưa một sản phẩm nào trong đó được cài Android 4.1.1, hệ điều hành mới nhất hiện nay.

Revo New đã làm được điều mà các smartphone giá rẻ trước đó chưa thể hiện thực hóa là tích hợp chíp lõi kép MTK 6577 vi xử lý 1Ghz và chạy trên nền hệ điều hành mới nhất Android 4.1.1 . Theo kết quả đánh giá hiệu năng bằng phép thử AnTuTu, Revo New đạt trên 5.700 điểm, vượt xa các smartphone giá rẻ lõi kép khác từ 200 đến 300 điểm. Revo New vượt trội cả về phần cứng và phần mềm so với các đối thủ khác cùng phân khúc.

Thử nghiệm cho thấy Revo New hoạt động khá tốt.

Ngoài ra, việc sử dụng màn hình IPS chất lượng cao với kích thước vừa tay 4,7 inch cũng là điểm đáng chú ý của chiếc smartphone này. Đây được xem là kích thước vừa đủ của một chiếc smartphone, không quá to cũng không quá nhỏ. Với thiết kế mỏng và dài (139 x 71 x 11 mm) nặng 157 g, Revo New mang đến cảm giác đầm tay. Vỏ ngoài của máy cấu tạo bởi nhựa polycarbon và được viền kim loại mạ vàng mang đến cảm giác sang trọng, thời trang khi cầm trên tay.

Máy được gắn camera 8 megapixel chất lượng HD cùng đèn flash LED công nghệ Luxenon trợ sáng. Nhờ vậy người dùng sẽ thoải mái quay phim,chụp hình ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Camera mặt trước 1,3 megapixel giúp người dùng thực hiện những cuộc gọi video rõ nét.

Một điểm nổi bật khác của chiếc smartphone này là tính năng xem hai video clip cùng một lúc. Hay có thể vừa xem video clip vừa làm việc khác bằng cách thu nhỏ khung hình clip. Người dùng có thể thoải mái thực hiện các thao tác khác trên "dế" như nhắn tin, lướt web mà không lo phải bỏ lỡ những thước phim hay. Máy còn trang bị 2 sim 2 sóng giúp tiết kiệm chi phí 3G khi sử dụng một sim nghe gọi và sim còn lại thuần 3G.

Revo New có giá chỉ 3,9 triệu đồng kèm theo nhiều phụ kiện giá trị (một ốp lưng trị giá 100.000 đồng, một pin dự phòng dung lượng 2.200 mAh giá 200.000 đồng, một miếng dán màn hình chống trầy giá 60.000 đồng, một thẻ nhớ 8 GB giá 200.000 đồng cùng sạc, cáp, tai nghe chất lượng cao). Máy cũng được cài nhiều ứng dụng và game không tính phí.

(Nguồn: Saigonphone)