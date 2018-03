Smartphone bí mật của Huawei ra mắt ngày 18/6

Hãng công nghệ Trung Quốc vừa gửi thư mời giới truyền thông tham gia một sự kiện lớn giữa tháng tới. Đây là lần đầu tiên Huawei tổ chức một sự kiện riêng để trình làng sản phẩm bởi trước đó, các thiết bị quan trọng của họ thường xuất hiện trong các triển lãm như CES hay Mobile World Congress.

Thư mời của Huawei nhấn mạnh "vẻ đẹp" của thiết bị.

Điểm nhấn của sản phẩm lần này được dự đoán sẽ là thiết kế smartphone. Đại diện của Huawei từng khẳng định tại hội nghị Global Analyst Summit 2013 của hãng này diễn ra tháng trước rằng: "Về thiết kế bên ngoài, Huawei sẽ cởi mở hơn và chúng tôi đã mời những chuyên gia hàng đầu cùng tham gia công việc này. Chúng tôi chuẩn bị tung ra smartphone thuộc hàng đẹp nhất thế giới, xin các vị cứ chờ đợi".

Trong khi đó, một số blog công nghệ tin đó sẽ là smartphone sử dụng vỏ nhôm và mỏng nhất thế giới - danh hiệu mà điện thoại Huawei từng nắm giữ nhưng đã bị smartphone của các hãng khác "tước" mất.

Còn theo trang Android Comnunity, dù bị nghi ngờ liên quan đến các vấn đề an ninh bảo mật, điện thoại Huawei đang tiến những bước dài trên thị trường Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin, châu Âu và châu Phi nhờ phát triển cả dòng máy giá thấp lẫn dòng Ascend "mạnh và mỏng".

Về việc bị coi là thách thức an ninh mạng của Mỹ, ông Nhiệm Chính Phi, Tổng Giám đốc và là người sáng lập Huawei, khẳng định trong chuyến thăm New Zealand ngày 9/5: "Thiết bị Huawei gần như không có trên các hệ thống mạng hiện nay đang hoạt động tại Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ bán bất kỳ một thiết bị lớn nào cho các nhà khai thác lớn của Mỹ, cũng như chưa bán bất kỳ thiết bị nào cho bất kỳ một cơ quan chính phủ nào của Mỹ. Do đó, Huawei không có bất cứ liên quan nào đối với các vấn đề an ninh mạng của nước Mỹ trong quá khứ, hiện tại và tương lai".

Châu An