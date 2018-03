Alcatel One Touch 991D là một đại diện mới của dòng sản phẩm smartphone One Touch Series hướng đến người dùng phổ thông. Dòng sản phẩm này không chỉ nổi bật bởi màn hình kích thước lớn, mà còn bởi khả năng kết nối mạnh, đáp ứng gần như mọi nhu cầu sử dụng và giá thành thiết bị khá hấp dẫn, khoảng 3,8 triệu đồng.

Về ngoại hình, One Touch 991D cũng sở hữu thiết kế dạng thanh với các góc bo tròn mềm mại. Ngoài phiên bản sử dụng tông màu đen nhám chủ đạo trông nam tính, One Touch 991D còn có thêm phiên bản trắng muốt phù hợp cho đối tượng người dùng nữ giới.

Alcatel One Touch 991D hỗ trợ 2 sim, màn hình cảm ứng điện dung 4", tốc độ CPU 800 MHz, hệ điều hành Android 2.3.

Do sở hữu màn hình cảm ứng kích thước đến 4 inch, nên One Touch 991D cũng có kích thước khá lớn (122 x 68 x 10,8 mm) và nặng, khoảng 131g. Màn hình cảm ứng điện dung 4” của máy cũng hỗ trợ cảm ứng đa điểm, độ phân giải HVGA 320 x 480 pixel và khả năng hiển thị đến 256.000 màu. Ngoài camera chính (3,2 megapixel) có đèn Flash LED trợ sáng ở mặt sau, One Touch 991D còn được trang bị thêm một camera (độ phân giải VGA) phụ ở ngay phía trước máy, nhằm phục vụ nhu cầu đàm thoại có hình ảnh của người dùng. One Touch 991D cũng được trang bị loa ngoài tích hợp chung với cụm camera mặt sau để đáp ứng nhu cầu giải trí với phim ảnh cũng như thoại rảnh tay. Ngoài bộ sạc và tài liệu hướng dẫn sử dụng, máy còn được bán kèm thẻ nhớ micro SD 2GB, bộ tai nghe in-ear và miếng dán bảo vệ màn hình.