Điểm benchmark tiết lộ cấu hình chi tiết của Galaxy S IV

Tuy nhiên, chưa có nhiều thông tin cụ thể về sản phẩm được Samsung tiết lộ trong video quảng cáo của mình. Nhưng chắc chắn, sự kiện diễn ra vào 14/3 tuần sau tại New York (Mỹ) sẽ là màn ra mắt chiếc smartphone Galaxy S thế hệ thứ tư, khi người xem có thể thấy poster "Be ready 4 the next Galaxy" (Hãy sẵn sàng cho chiếc Galaxy thế hệ kế tiếp) trong đoạn phim.

Trong video mở đầu chiến dịch quảng cáo dành cho sản phẩm Galaxy thế hệ mới, nhân vật chính là chú nhóc Jeremy Maxwell, người được giao nhiệm vụ giữ bí mật về chiếc hộp Unpacked chứa sản phẩm mới của Samsung, và sẽ dần hé lộ các thông tin về Galaxy S IV qua các video kế tiếp. Hãng Hàn Quốc vẫn giữ kín sản phẩm của mình nhằm gây ra sự tò mò trước khi ra mắt.

Trong khi những thông tin rò rỉ và tin đồn xuất hiện gần đây đã cho thấy, Galaxy S IV sẽ là chiếc smartphone màn hình Full HD đầu tiên của Samsung, kích thước 4,99 inch và được trang bị bộ xử lý 8 nhân Exynos 5 Octa đi kèm camera 13 megapixel.

Xem video quảng cáo đầu tiên về Galaxy S IV vừa được Samsung tung ra:

Tuấn Anh

Video: Samsung