Omnia W được cài sẵn hệ điều hành Windows Phone 7.5 Mango. Ảnh: Cnet.

Samsung vừa giới thiệu mẫu Omnia W mới chạy hệ điều hành Windows Phone Mango. Sản phẩm này được trang bị màn hình 3,7 inch với công nghệ Super AMOLED. Omnia W chạy vi xử lý 1,4GHz với bộ nhớ RAM là 512MB.

Không sử dụng thiết kế hình chữ nhật sắc cạnh như Omnia 7, sản phẩm mới của Samsung có viền máy được bo tròn. Kích thước của Omnia W cũng được cải thiện hơn với độ dày là 10,9 mm và khối lượng là 115,3 gram so với Omnia 7 dày 11 mm và nặng 138 gram. Theo Cnet, sở dĩ khối lượng của Omnia W nhẹ hơn so với "đàn anh" của mình là do thiết bị này sử dụng màn hình 3,7 inch thay vì 4 inch.

Ngoài các cải tiến do bản cập nhật Mango đem lại, Samsung còn tích hợp thêm ứng dụng tiện ích như Allshare, cho phép người dùng truyền tải dữ liệu giữa smartphone và các thiết bị hỗ trợ DLNA. Thêm vào đó, người sử dụng có thể thực hiện video call thôn qua một app có sẵn trên máy. Omnia W cũng cho phép đọc sách qua ứng dụng e-Book của Samsung,

Cnet cho biết, Omnia W sẽ được Samsung tung ra đầu tiên tại Italy vào cuối tháng 10, sau đó là các nước khác tại châu Á. Hiện tại thông tin về ngày ra mắt chính thức của thiết bị này chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Thanh Tùng