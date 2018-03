Galaxy S4 'đua' cấu hình với HTC One và Xperia Z

Về kiểu dáng, hai sản phẩm đi theo hai triết lý thiết kế hoàn toàn khác biệt. Do đó sự đẹp xấu sẽ tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng trong hiệp đấu này, One có phần nhỉnh hơn. Có người thích sự mỏng nhẹ, vỏ nhựa dễ tháo lắp và có thể thay pin của S4, có người lại thích vỏ nhôm nguyên khối cùng thiết kế học hỏi từ iPhone 5 của One. Theo đánh giá của PhoneArena, thiết bị của Samsung không sang trọng bằng One nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu khi cầm trên tay.

Về màn hình và góc nhìn, cả hai đều gây ấn tượng mạnh. Công nghệ Super Amoled trên S4 đem đến độ sắc nét, tương phản cao, màu sắc rực rỡ còn Super LCD 3 của One lại sáng và tự nhiên, dễ đọc dưới ánh sáng mặt trời hơn. Màn hình 5 inch của S4 to hơn 4,7 inch của One, nhưng với thiết kế sát viền, S4 vẫn trông nhỏ gọn.

Xem ảnh so sánh chi tiết Galaxy S4 (trái) và One

Galaxy S4 có pin 2.600 mAh còn One là 2.300 mAh. Phiên bản S4 được GSM Arena đo thời lượng pin sử dụng chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon 600 thay vì lõi 8 Exynos 5 Octa.

Thời gian đàm thoại của hai sản phẩm tương đương nhau, trong đó Galaxy S4 nhỉnh hơn một chút.

Galaxy S4 tiếp tục hơn One về thời gian phát video, nhưng chênh lệch cũng không đáng kể.

One lại hơn Galaxy S4 về thời gian duyệt web. Theo GSM Arena, One có được lợi thế này là nhờ sử dụng màn hình LCD nhỏ hơn.

Xét tổng thể, Galaxy S4 có thời gian sử dụng pin trung bình lên tới 63 tiếng trong khi HTC One là 48 tiếng. Thời gian sử dụng trung bình (endurance rating) là khoảng cách thời gian người sử dụng phải sạc điện thoại (tính từ lần sạc đầy trước đó) nếu họ gọi điện tổng cộng một tiếng, duyệt web một tiếng và xem video một tiếng mỗi ngày. Chưa kể S4 có thể thay pin và bộ vỏ (cover) mới dành cho S4 hỗ trợ sạc không dây.

Châu An

Ảnh: PhoneArena, GSMArena