Optimus G Pro đọ dáng với Galaxy Note II / Đánh giá Galaxy S4

Dù tới từ hai hãng khác nhau, Galaxy S4 và Optimus G Pro lại cho thấy những nét thiết kế tương đồng và khá giống nhau. Từ kiểu thiết kế với các góc cạnh được bo tròn, cách đặt phím Home ở mặt trước cho tới kiểu dáng vỏ rời, sử dụng chất liệu nhựa là chủ yếu. Vị trí các phím bấm, cổng kết nối, giắc tai nghe trên hai sản phẩm cũng gần như trùng khớp. Cùng sở hữu màn hình Full HD nhưng với kích thước màn hình 5 inch và trọng lượng nhẹ hơn, Galaxy S4 có kích thước gọn gàng và cho khả năng cầm, nắm hay sử dụng thoải mái hơn Optimus G Pro.

Galaxy S4 đọ dáng với Optimus G Pro

Nếu nhìn kỹ hơn, có thể nhận thấy S4 và G Pro còn những nét giống ở cả giao diện, từ biểu tượng cho tới một số Widget về đồng hồ, thời tiết và hiệu ứng chạm mặt nước khi nhận lệnh cảm ứng. Giao diện Touch Wiz của Samsung có thiết kế trông đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện hơn.

Optimus G Pro và Galaxy S4 là hai đối thủ đáng gờm về công nghệ màn hình. LG sử dụng tấm nền LCD IPS True Full HD+ trong khi Samsung sử dụng màn hình Super AMOLED Full HD. Cả hai đều cho hình ảnh hiển thị rực rỡ, rất sống động. Galaxy S4 có màn hình cho độ tương phản và góc nhìn tốt hơn, còn Optimus G Pro lại cho độ sáng cao hơn giúp hiển thị tốt ngoài trời.

Galaxy S4 có được lợi thế là sử dụng hệ điều hành Android 4.2, mới hơn một chút so với Android 4.1.2 trên Optimus G Pro dù tính năng và hiệu suất sử dụng tương đương. Cả hai đều có camera sử dụng cảm biến 13 megapixel ở mặt lưng, tích hợp camera phụ 2 megapixel ở mặt trước.

Ảnh chụp thử từ camera của Samsung Galaxy S4 và LG Optimus G Pro

Xét về số lượng tính năng mở rộng thì smartphone của Samsung tỏ ra nhỉnh hơn, đặc biệt về chất lượng chụp hình với nhiều tiện ích mở rộng đi kèm như điều khiển không cần chạm màn hình, vuốt tay, liếc mắt để duyệt web, xem ảnh...

Giao diện TouchWiz của Samsung (trên) và Optimus UI của LG (dưới).

Tuy nhiên, cũng giống như thiết kế nhiều tính năng trên S4 không hề khác so với Optimus G Pro, như việc người dùng có thể sử dụng điện thoại làm điều khiển từ xa, với Watch On trên Galaxy S4 và Q Remote trên G Pro. Thậm chí, tính năng tạm dừng video khi rời mắt khỏi màn hình (Smart Pause), hay chụp hinh dùng 2 camera (Dual Camera) trên smartphone Samsung cũng xuất hiện trên Optimus G Pro thông qua bản cập nhật phần mềm Value Pack mới đây.

Xét về cấu hình, Galaxy S4 có trang bị tốt hơn khi ngoài phiên bản sử dụng chip 4 nhân Snapdragon 600 giống Optimus G Pro, Samsung còn có thêm bản dùng chip 8 nhân Exynos Octa. Cả hai model đều có dung lượng RAM 2 GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên tới 64 GB. Tuy vậy, S4 có nhiều lựa chọn về bộ nhớ hơn (16/32/64 GB) trong khi G Pro chỉ có bộ nhớ 32 GB. Nhưng bù lại, smartphone Full HD 5,5 inch của LG có pin dung lượng 3.140 mAh, nhiều hơn S4 (2.600 mAh).

Hai smartphone tới từ Hàn Quốc, Galaxy S4 và Optimus G Pro, tỏ ra ngang ngửa nhau về nhiều mắt với những lợi thế riêng. Galaxy S4 là lựa chọn hấp dẫn vì có thiết kế gọn gàng vừa vặn hơn, hệ điều hành, phần mềm và chất lượng camera 13 megapixel nhỉnh hơn. Còn nếu nghĩ đến tính "kinh tế", với mức giá thấp hơn, màn hình rộng và số lượng tính năng, cấu hình ngang ngửa với Galaxy S4, Optimus G Pro là lựa chọn đáng để cân nhắc.

LG Optimus G Pro đang có mặt trên thị trường với giá khoảng 12,5 đến 13 triệu đồng. Trong khi Galaxy S4 phải tới cuối tháng này mới phát hành chính hãng, giá dự kiến khoảng 16 triệu đồng.

Bài và ảnh: Tuấn Anh