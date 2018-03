Phiên bản hệ điều hành tích hợp trên Q-Smart S15 là Android 2.3.6 Gingerbread với nhiều tính năng nổi bật. Đi kèm với hệ điều hành này là kho ứng dụng trực tuyến Google Play Store cung cấp cho người dùng hàng trăm nghìn ứng dụng tiện ích và game giải trí (hơn 70% là miễn phí). Với một tài khoản Gmail, người dùng có thể truy cập vào kho ứng dụng này tìm kiếm, tự chủ động tải và cài đặt ứng dụng thuận tiện chỉ thông qua vài cú chạm tay.

Q-Smart S15 sử dụng màn hình rộng 4 inch (to nhất trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng của các thương hiệu chính hãng) đem lại một không gian thao tác và giải trí thoải mái khi chơi game hay lướt net. Màn hình rộng rất thuận tiện khi sử dụng các ứng dụng văn phòng như Documents To Go (Word, Exel, Power Point…) hay xem file PDF bằng Adobe Reader. Công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm cực nhạy giúp thao tác mượt mà.

Q-Smart S15 được trang bị vi xử lý 1 GHz. Tốc độ này không chỉ cho phép xử lý nhiều tác vụ nhanh mà còn "chinh phục" được cùng lúc nhiều game hay như Angry Birds, Ninja Fruit, Pool Master Pro. Thử nghiệm thực tế khi vừa nghe nhạc, chơi game Pool Master Pro vừa download hai ứng dụng trên Google Play Store máy vẫn "gánh" khá tốt.

Một tính năng đáng lưu ý nữa của S15 chính là khả năng hỗ trợ 2 sim 2 sóng online đồng thời. Đây thực sự là một tính năng được mong chờ trên smartphone bởi nhu cầu sử dụng hai sim cùng lúc là rất lớn. Trong khi đó, điện thoại smartphone có khả năng hỗ trợ tính năng này lại không nhiều hoặc nếu có hỗ trợ 2 sim thì chỉ một sim online và một sim phải tắt tại cùng thời điểm. Ngoài ra, bản Q-Smart S15 - 3G còn có thể hỗ trợ hai sim 3G đồng thời.

Về khả năng kết nối, S15 hỗ trợ lướt net và sử dụng các dịch vụ online thông qua kết nối Wi-Fi có tốc độ khá nhanh. Thực tế xem clip trên YouTube cho thấy tốc độ download khá tốt, ít bị giật lắc giữa chừng. Phiên bản S15 3G còn hỗ trợ thêm kết nối 3G hỗ trợ truy cập Internet và Video Call mọi lúc mọi nơi.

Cấu hình Q-Smart S15:

Hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread đi kèm kho ứng dụng Google Play Store Đa sim 2 sim 2 sóng online Màn hình 4 inch độ phân giải 480 x 320 pixel, cảm ứng điện dung đa điểm CPU xung nhịp 1 GHz Bộ nhớ ROM 512 MB, RAM 256 MB Thẻ nhớ 32 GB, T-Flash card Camera 2 megapixel cho phép quay phim, chụp hình. Camera phụ VGA Kết nối mạng Wi-Fi, 3G (bản 3G), EDGE, GPRS Pin nguồn 1.600 mAh

(Nguồn: Q mobile)