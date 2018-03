Sony Xperia ZL về Việt Nam / Sony lập kỷ lục Guinness thế giới nhờ Xperia ZL / Sony cho đặt hàng Xperia ZL, giá từ 720 USD

Xperia ZL được coi là "anh em" song sinh với model cao cấp nhất hiện nay của Sony là Xperia Z. Về cấu hình, sản phẩm không có gì khác biệt với màn hình 5 inch độ phân giải Full HD, chip Qualcomm Snapdragon S4 Pro bốn lõi tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB và camera 13 megapixel cùng cảm biến Exmor RS. Tuy vậy, Xperia ZL lại sử dụng pin dung lượng 2.370 mAh, cao hơn một chút so với pin 2.330 mAh của "đàn anh".

Kết quả bài kiểm tra pin mới đây của GSM Arena cho thấy mặc dù sở hữu pin dung lượng lớn hơn nhưng Xperia Z lại cho thời gian sử dụng kém hơn Xperia Z. Trong suốt quá trình test, nguồn tin đã tắt tính năng Stamina Mode nhằm so sánh tốt hơn với các mẫu smartphone khác.

Về khả năng đàm thoại, Xperia ZL ghi được kết quả ấn tượng là 15 tiếng 22 phút. Thời gian gọi điện liên tục của máy cao hơn các model như Lumia 720 (15 tiếng 12 phút), Lumia 620 (14 tiếng 17 phút) và Oppo Find 5 (14 tiếng 17 phút). Tuy vậy, Xperia Z vẫn cho thời gian đàm thoại cao hơn so với ZL với 16 tiếng 3 phút.

Thời giam đàm thoại của Xperia ZL.

Trong bài kiểm tra về duyệt web, Xperia ZL cho kết quả là 6 tiếng 4 phút, chỉ kém một chút so với Xperia Z là 6 tiếng 37 phút. Tuy nhiên, thời gian lướt web của Xperia ZL lại chỉ được đánh giá ở mức trung bình khi so với các model như HTC One hay iPhone 5 vốn đều cho kết quả gần 10 tiếng.

Thời gian duyệt web của Xperia ZL.

Thời gian xem video liên tục của Xperia ZL và Z gần như tương đương nhau với kết quả lần lượt là 5 tiếng 28 phút và 5 tiếng 39 phút. Mặc dù vậy, con số mà hai smartphone của Sony đạt được vẫn còn kém khi so sánh với những smartphone "hot" hiện nay như HTC One và iPhone 5. Thời gian xem video liên tục của hai sản phẩm đối thủ lần lượt là 10 tiếng 2 phút và 10 tiếng 12 phút.

Thời gian xem video liên tục của Xperia ZL.

Theo đánh giá chung, Xperia ZL cho thời gian chờ lên tới 44 tiếng với điều kiện người dùng gọi điện, duyệt web, xem video mỗi ngày một tiếng đối với mỗi tác vụ. Kết quả mà model này đạt được kém hơn 4 tiếng so với "đàn anh" Xperia Z

Thời gian chờ của Xperia ZL.

Đức Trí

Ảnh: GSM Arena