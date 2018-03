HTC ra mắt bộ đôi Windows Phone 8 tại VN / Windows Phone 8 của HTC về VN tháng 11, giá dưới 10 triệu đồng / HTC trình làng bộ đôi Windows Phone 8, thách thức Nokia

HTC 8X sẽ được bán với giá 13,8 triệu đồng từ cuối tháng 11.

Sở hữu pin Li-Po giống với chiếc Android One X nhưng có màn hình HD kích thước nhỏ hơn và dùng bộ xử lý 2 nhân thay vì lõi tứ, dù vậy HTC 8X lại có thời gian sử dụng không bằng người anh em qua những thử nghiệm từ Gsmarena.

Chiếc Windows Phone 8 của HTC có màn khởi động tốt khi đánh bại One X (bản quốc tế dùng chip Tegra 3) trong phần thử pin ở điều kiện đàm thoại qua mạng 3G. Model này cho phép đàm thoại liện tục trong vòng 11 giờ 7 phút, nhiều hơn cả One X, Galaxy S III lẫn iPhone 5.

Tuy nhiên, ở phần kiểm tra thứ hai với màn duyệt web bằng kết nối Wi-Fi, thời lượng sử dụng pin của 8X không còn ấn tượng. Pin Li-Po 1.800 mAh và màn hình HD 4,3 inch của 8X cho thời gian lướt web liên tục trong vòng hơn 6 giờ, nhỉnh hơn một chút so với Xperia Ion của Sony nhưng thấp hơn S III chạy Jelly Bean gần nửa giờ, và kém tới gần 4 giờ so với iPhone 5 màn hình 4 inch.

Phần thử thứ ba về khả năng trình chiếu phim, chiếc Windows Phone 8X có thời lượng sử dụng ngang ngửa với One X (lõi kép) dù màn hình nhỏ hơn 0,4 inch. Máy cho phép chiếu phim liên tục trong vòng 6 giờ 27 phút.

Theo GSM Arena, một trong những lý do khiến cho thời lượng pin của 8X thấp hơn kỳ vọng nằm ở việc máy khá tốn pin khi đặt ở chế độ chờ. Nếu như chỉ để máy ở chế độ chờ với kết nối Wi-Fi và 3G được mở, pin sẽ cạn trong vòng 59 giờ. Qua đêm, pin của máy tiêu tốn tới 12%.

Trong khi với sử dụng đa tác vụ, lần lượt đàm thoại qua mạng 3G, duyệt web và xem video mỗi một giờ một lần mỗi ngày, pin của HTC 8X trụ lại trong vòng 31 giờ sử dụng. Nhưng thấp hơn khá nhiều so với những chiếc smartphone Android cao cấp hiện nay, pin thường dùng được trên dưới 40 giờ. So với người anh em One X, pin của 8X khi sử dụng đa tác vụ cũng thấp hơn tới 6 giờ.

Mỹ Anh

Ảnh: GSMArena