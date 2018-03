Bản nâng cấp Galaxy S II Plus xuất hiện / Ảnh thực tế Galaxy S II Plus vừa ra mắt

Theo Gsmarena, sở dĩ Galaxy S II Plus có pin tốt hơn phiên bản cũ là nhờ việc sử dụng chip mới. Cụ thể, Galaxy S II Plus được trang bị chip Broadcom BCM28155 lõi kép thay vì Samsung Exynos 4210 như bản Galaxy S II.

Bản xếp hạng thời gian đàm thoại trên sóng 3G của các smartphone.

Về khả năng đàm thoại trên sóng 3G, Galaxy S II Plus có thể "trụ" được trong 11 tiếng 6 phút, cao hơn nhiều so với "đàn em" Galaxy II là 8 tiếng 35 phút. Galaxy S II Plus đứng thứ 4 trong bài test này, xếp sau các đối thủ gồm Motorola Razr Maxx, HTC Windows Phone 8X và Samsung Wave 3 S8600.

Galaxy S II Plus đứng thứ 4 về khả năng duyệt web.

Trong khi đó, đối với bài test về thời gian lướt web, Galaxy S II Plus đứng thứ 4 với kết quả là 6 tiếng 40 phút, chỉ kém HTC One V là 9 phút. Nếu so sánh với Galaxy S II chạy Android Ice Cream Sandwich, model Plus có pin lâu hơn 1,5 tiếng. Còn khi đặt cạnh Galaxy S II chạy Android Gingerbread, "đàn em" Galaxy S II Plus "trụ" được lâu hơn 2 tiếng.

Galaxy S II Plus phát video được lâu hơn phiên bản cũ tới 2 tiếng.

Khi trình chiếu video liên tục, Galaxy S II Plus hoạt động được trong 10 tiếng. Trong khi đó, "đàn anh" Galaxy S II có kết quả kém hơn hai tiếng. Theo Gsmarena, chip đồ hoạ của Broadcom tích hợp trên bản Plus là nguyên nhân giúp cho máy có thời lượng pin tốt đến vậy.

Theo kết quả chung của nguồn tin này, Galaxy S II Plus có thời gian chờ lên tới 50 tiếng.

Kêt quả đánh giá chung về Galaxy S II Plus.

Galaxy S II Plus được chính thức được giới thiệu vào đầu tháng 1 năm nay. Sản phẩm có thiết kế gần như giữ nguyên so với model S II, từ kiểu dáng mỏng cho đến vỏ nhựa với hai màu trắng đen. Máy dùng bộ xử lý lõi kép tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD. Phiên bản này chạy hệ điều hành Android 4.1.2 Jelly Bean cùng giao diện TouchWiz Nature UX. Camera tích hợp trên model này có độ phân giải 8 megapixel.

Thanh Tùng

Ảnh: Gsmarena