Ngoài ra, mẫu smartphone này còn phải trải quả các bài test về thời gian đàm thoại, lướt web và thời gian chờ của Gsmarena. Tuy vậy, tất cả kết quả mà mẫu smartphone tầm trung của Samsung đạt được đều tốt hơn model cao cấp là Galaxy S III.

Galaxy Premier có thời gian đàm thoại lên tới 11,5 tiếng.

Galaxy Premier có pin dung lượng 2.100 mAh giống Galaxy S III nhưng máy chỉ sở hữu vi xử lý lõi kép tốc độ 1,5 GHz thay vì lõi tứ tốc độ 1,4 GHz như "đàn anh" của mình. Vì vậy, thời gian đàm thoại khá tốt, lên tới 11,5 tiếng, nhiều hơn kết quả của Galaxy S III là 10 tiếng 20 phút trong bài kiểm tra trước đây.

Galaxy Premier chỉ xếp sau các mẫu như Motorola Razr Maxx, Galaxy Note và Galaxy Beam. Các model như HTC 8X hay Samsung Wave 3 S8600 xếp sau với thời gian đàm thoại giống nhau là 11 tiếng 7 phút.

Galaxy Premier chỉ xếp sau iPhone 5, 4S và One V về thời gian duyệt web.

Do được cài sẵn hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean nên Galaxy Premier cũng có khả năng duyệt web tốt. Người dùng có thể lướt web bằng model này với thời gian lên tới 6 tiếng 40 phút, xếp sau iPhone 5, 4S và HTC One V. Nếu so sánh với Galaxy S III có thời gian duyệt web là 5 tiếng 17 phút, Galaxy Premier cũng tỏ ra nổi trội hơn.

Galaxy Premier có thời gian chơi video liên tục ngang ngửa iPad Mini.

Khả năng chơi video liên tục của Galaxy Premier được đánh giá là gây ấn tượng nhất. Máy có thể hoạt động trong vòng gần 13 tiếng liên tục (12 tiếng 51 phút), tương đương với iPad Mini. Trong khi đó, Galaxy S III lại chỉ có thời gian phát video liên tục khoảng 10 tiếng.

Theo GSM Arena, nguyên nhân khiến cho Galaxy Premier có thời gian chơi video lâu hơn S III có thể do chip đồ hoạ PowerVR SGX544 dùng trên model này có hiệu suất giải nén video tốt hơn so với GPU Mali-400MP.

Thời gian chờ của Galaxy Premier cũng lâu hơn so với Galaxy S III.

Nguồn tin này cho biết trong bài kiểm tra về thời gian chờ, Galaxy Premier có thể "trụ" được tới 51 tiếng mới hết sạch pin. Kết quả này vẫn tốt hơn nhiều so với Galaxy S III với thời gian chờ là 43 tiếng.