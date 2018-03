HTC sẽ đưa ultrapixel vào smartphone tầm trung / Điện thoại dùng camera Ultrapixel thứ hai của HTC xuất hiện

Trang Twitter @Evleaks, nguồn đầu tiên từng công bố ảnh chính thức của HTC One, vừa gây chú ý khi công bố bức hình được cho là ảnh của HTC M4, tên mã của một smartphone tầm trung có ngoại hình và tính năng tương tự như One (M7).



Bức ảnh được cho là HTC M4, một phiên bản giá rẻ của One.

Bức ảnh về HTC M4 vừa xuất hiện cho thấy sản phẩm này có thiết kế rất giống One với kiểu dáng nguyên khối. Mặt trước gây chú ý với cụm loa stereo nằm ở phía trên và bên dưới màn hình, phím Home được đặt lệch về phải và bên cạnh logo HTC. Khe cắm microSIM và đường viền của M4 trông cũng tương đồng với thiết kế trên đàn anh HTC One.

Mặt lưng của chiếc smartphone HTC mới rò rỉ hơi uốn cong, với vị trí của camera và logo Beats Audio giống như One, tuy nhiên, vị trí của đèn Flash thì khác biệt. Nhưng bức ảnh cũng chưa cho thấy rõ là liệu sản phẩm mang tên M4 này sẽ sử dụng vỏ nhôm giống One, hay chỉ là vỏ nhựa, Polycarbonate với lớp sơn giả kim loại.

Bên trong màn hình, hình ảnh minh họa về giao diện của M4 cho thấy sản phẩm sử dụng HTC Sense 5 với màn hình Blinkfeed. Tuy vậy, theo Phone Arena, M4 sẽ là phiên bản có cấu hình thấp và giá bán rẻ hơn so với One. Máy có thể sở hữu màn hình 4,3 inch độ phân giải 720p, chip lõi kép, bộ nhớ trong 16 GB và pin dung lượng 1.700 mAh. Riêng dung lượng RAM vẫn là 2 GB và camera sẽ được tích hợp công nghệ UltraPixel giống như One.

Hiện hãng Đài Loan vẫn chưa công bố hay xác nhận thông tin nào về HTC M4.

Tuấn Anh