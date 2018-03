Smartphone đầu tiên có camera 'tự sướng' 5 megapixel

Sau model Full HD Find 5, Oppo vừa tung chiếc smartphone Android thứ hai của mình, Find Way, ra thị trường với giá bán chính thức 6.999.000 đồng. Giống như đàn anh, Find Way sở hữu thiết kế nguyên khối nhưng phiên bán bán ra ở Việt Nam chỉ có màu trắng.

Trang bị đáng chú ý nhất trên sản phẩm camera phụ ở mặt trước có độ phân giải lên tới 5 megapixel, tích hợp những tính năng chụp hình hiệu ứng như làm mịn da, tự chỉnh mặt đẹp và thon hơn... hướng đến nhu cầu chụp ảnh của phái đẹp và giới trẻ. Trong khi camera chính ở mặt lưng có độ phân giải 8 megapixel, tích hợp những tính năng mở rộng như chụp liên tục, tự động điều chỉnh khung hình, chụp Panorama, HDR, nhận diện khuân mặt và có khả năng chống rung.

Find Way được trang bị hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean, tích hợp Project Butter giúp tối ưu hiệu năng, hay tính năng tìm kiếm Google Now mới của Google. Máy sử dụng chip lõi kép tốc độ 1,2 GHz và có RAM 1 GB, pin dung lượng 2.020 mAh. Ứng dụng nghe nhạc của Find Way được tích hợp sẵn khả năng xử lý định dạng lossless Flac, trong khi video có thể xử lý luôn tập tin MKV, FLV.

Hình ảnh thực tế về Oppo Find Way:

Oppo Find Way bắt đầu được bán ra ở Việt Nam với giá 7 triệu đồng. Máy chạy Android 4.1 với cấu hình sử dụng chip lõi kép tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB.

Màn hình 4,5 inch với độ phân giải qHD 960 x 540 pixel.

Máy có thiết kế nguyên khối.

Viền kim loại ở phía trên đỉnh máy...

... có thể tháo ra để gắn microSIM.

Camera trước có độ phân giải 5 megapixel.

Trong khi camera phụ ở mặt sau có độ phân giải 8 megapixel.

Tuấn Anh