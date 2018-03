HTC One X+ vẫn giữ vẻ ngoài mỏng nhẹ, sang trọng với thiết kế nguyên khối đậm bản sắc của HTC. Máy có "nội công" thâm hậu với chip xử lý lõi tứ Tegra 3 xung nhịp 1,7 GHz, là chiếc smartphone có điểm Benchmark cao nhất trên AnTuTu, ứng dụng phổ biến đo hiệu năng của smartphone Android. HTC One X+ có tốc độ nhanh hơn "người tiền nhiệm" đến 27%, mang đến cho người sử dụng trải nghiệm lướt web nhanh, chơi game mượt, xử lý đồ họa mạnh mẽ và cải thiện vượt tốc độ download.

Dung lượng pin được tăng lên thành 2.10 0mAh, cho phép người dùng tăng cường thêm 37% thời lượng đàm thoại (tương đương 4,7 tiếng). RAM 1 GB và bộ nhớ trong cũng được nâng lên thành 64 GB, hỗ trợ 25 GB lưu trữ miễn phí từ Dropbox.

One X+ cũng là chiếc điện thoại đầu tiên của HTC chạy Android 4.1- Jelly Bean trên giao diện độc quyền HCT Sense 4+ mới nhất. Máy được bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích cho người dùng như bàn phím mới, khả năng tinh chỉnh phần cấu hình thiết bị, hỗ trợ thiết lập máy từ trang web... đã tối ưu hóa những tài nguyên của máy. Do vậy HTC One X+ là chiếc smartphone Android mạnh nhất của HTC hiện nay.

Máy cũng hướng đến các "fan" nhiếp ảnh khi tích hợp camera 8 megapixel cho phép người sử dụng kích hoạt, lấy nét và chụp chỉ trong 0,9 giây cùng tính năng chụp liên tục chỉ bằng một chạm rất tiện lợi. Với khẩu độ F2.0, tiêu cự 28 mm, cùng cảm biến BSI chuẩn còn bắt sáng tốt hơn 40%, những tấm ảnh từ One X+ vẫn rất chất lượng ngay cả trong điều kiện ánh sáng không phù hợp như ngược sáng hoặc thiếu sáng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể vừa quay phim HD vừa chụp ảnh có độ phân giải cao cùng một lúc nhờ giao diện vừa chụp vừa quay độc đáo của HTC. Máy ảnh trước độ phân giải 1,6 megapixel, F2.2, BSI giúp hội thoại hoặc chụp ảnh "tự sướng".

Các "fan" âm nhạc có thể tận hưởng âm thanh trên HTC One X+ một cách sắc nét và "đỉnh" theo đúng cách mà người nghệ sĩ muốn truyền tải nhờ máy được tích hợp chip âm thanh DSP, phần mềm hàng hiệu Beats Audio và bộ khuếch đại âm thanh cho loa ngoài. Người dùng cũng có thể truy cập dễ dàng vào tất cả kho nhạc yêu thích với HTC Music Hub và Sync Manager.

Để hỗ trợ người dùng tận hưởng âm thanh mọi lúc mọi nơi, HTC OneTM X+ có thêm chức năng Tap and Go hoàn toàn mới trền nền tảng SenseTM 4+. Chỉ cần chạm nhẹ để tự động kết nối với loa Beats bên ngoài hoặc các loa ngoài hỗ trợ NFC và chạm khẽ một lần nữa nếu muốn ngắt kết nối.

HTC One X+ có hai màu trắng và đen thời trang, giá bán 15,7 triệu đồng. Theo đại diện HTC, đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn máy đã được bán ra và nhu cầu của người dùng tiếp tục tăng cao trong dịp xuân mới này.

Minh Trí