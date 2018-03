Theo thông tin từ một nhà phát triển chia sẻ trên Twitter, HTC One X sẽ sớm có bản cập nhật phần mềm mới trong quý III tới, bao gồm việc nâng cấp hệ điều hành từ Android 4.1.2 lên Android 4.2.2.

Giao diện Sense 5 và màn hình BlinkFeed của One sẽ xuất hiện trên One X.

Nhưng điều quan trọng nhất là việc One X sẽ sở hữu giao diện Sense 5 mới mẻ, cùng chế độ chụp hình Zoe với nhiều tính năng mới từ One, chiếc smartphone màn hình Full HD đáng chú ý nhất của hãng điện thoại Đài Loan. Bên cạnh đó, màn hình chủ của One X sau khi nâng cấp cũng được tích hợp công cụ lọc và duyệt tin tức BlinkFeed mới từ HTC.

Trong khi đó, một nguồn tin khác từ GottaBeMobile cho biết, bản cập nhật Android 4.2.2 cùng tính năng mới cho One X sẽ được HTC tung ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Tuy nhiên, bên cạnh One X thì loạt model cao cấp năm ngoái như One X+, One S và Butterfly 5 inch Full HD cũng được cập nhật phần mềm, bổ sung thêm các tính năng tiêu biểu từ One.

Hãng Đài Loan xác nhận việc sẽ sớm có bản nâng cấp phần mềm dành cho loạt smartphone năm ngoái kể trên, tuy nhiên, thời điểm áp dụng cụ thể với từng model không được tiết lộ.

Mỹ Anh