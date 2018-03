Đánh giá HTC One X / Đánh giá HTC One V / Đánh giá HTC One S

Người dùng One V sẽ không còn phải chịu thiệt thòi.

Theo đó, bản cập nhật phần mềm nặng 46,77MB của One V tại thị trường Anh sẽ giúp người dùng bắt đầu sử dụng chức năng Media Link HD khá hữu ích và tiện dụng. Cụ thể, One V với phiên bản phần mềm 2.08.401.2 có thể kết nối trực tiếp với một chiếc HDTV rất nhanh chóng để trình chiếu hình ảnh và video.

Tính năng này đã xuất hiện trên hai "người anh em" One X và One S cùng thời điểm phát hành, tuy nhiên, người dùng One V không thể sử dụng Media Link HD, cho đến thời điểm hiện tại khi bản nâng cấp xuất hiện.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về các khu vực khác, dù vậy, nhiều khả năng Media Link HD cho One V sẽ sớm có mặt trên toàn thế giới.

Dưới đây là clip mô tả Media Link HD:

73997

Nguyên Khánh

Clip: Clove