Mới đây, chiếc điện thoại này đã chứng tỏ khả năng làm hài lòng người dùng với danh hiệu “Smartphone được yêu thích nhất năm” do độc giả Vnexpress.net và thành viên diễn đàn Tinhte.vn bình chọn.

Kết quả bình chọn trên vnexpress: Nokia Lumia 920 dẫn đầu hạng mục smartphone.

Nokia Lumia 920 là điện thoại thông minh được yêu thích nhất của năm với 35,62% tổng số phiếu bình chọn, vượt khá xa hai đối thủ iPhone 5 và Samsung Galaxy S III với tỷ lệ tương ứng là 28,41% và 20,85% số phiếu.

Kết quả bình chọn trên tinhte.vn: Nokia Lumia 920 dẫn đầu với 2303 lượt bình chọn.

Không chỉ tại Việt Nam, Nokia Lumia 920 còn giành được liên tiếp 12 giải thưởng khắp toàn cầu là:

Điện thoại thông minh nhất (The Top Smartphone of 2012) - V3, Anh quốc.

Điện thoại tốt nhất năm 2012 (The Best Mobile Phone of 2012) - Gizmodo, Australia.

Giải thưởng thiết kế độc đáo (iF Award for Outstanding Design) - International Forum Design, Đức.

Giải thưởng thiết kế đẹp nhất (Mobil Award for Best Smartphone Design) - Mobile Magazine, Đan Mạch.

Điện thoại thông minh tốt nhất năm 2012 (Best Smartphones of 2012), The Next Web, Mỹ.

Giải thưởng được đánh giá cao nhất (Top Score Award) - Mobil, Thụy Điển.

Điện thoại cao cấp tốt nhất dịp cuối năm (The Best High End Smartphones for the Holidays) - CNET, Mỹ.

Điện thoại có năng suất tốt nhất, chụp ảnh tốt nhất, dẫn đường tốt nhất, chạy hệ điều hành Windows Phone mượt nhất (Best Productivity Phone, Best Camera Phone, Best Mapping Phone, Best Windows Phone) - Arstechnic, Mỹ.

Top 25 sản phẩm công nghệ của năm (Top 25 Tech of 2012) - Mashable, Mỹ.

Top điện thoại thông minh của năm (Top Smartphone of the Year) - Mybroadband, Nam Mỹ.

Điện thoại tốt nhất AT&T phát hành năm 2012 (Best AT&T Smartphones of 2012) - BGR, Mỹ.

“Chiếc điện thoại đẳng cấp nhất trên thị trường hiện nay” (“Probably the most advanced smartphone on the market”) - The Independent, UK.

Bề dày 148 năm nỗ lực cải tiến công nghệ không ngừng của Nokia.

Với những nỗ lực tại thị trường Việt Nam, Nokia đang từng bước khiến dòng smartphone Lumia của hãng trở thành thương hiệu đứng đầu trong lựa chọn của người tiêu dùng khi tìm kiếm các sản phẩm di động có công nghệ đột phá và thiết kế sáng tạo. Năm 2013 được dự đoán sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho dòng sản phẩm Lumia tại thị trường Việt Nam và toàn cầu.

Thông tin chi tiết về Nokia Lumia 920, truy cập www.nokia.com.vn hoặc www.facebook.com/NokiaVietnam.

(Nguồn: Nokia)