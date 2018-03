Người dùng có thể sắm cho mình một chiếc smartphone giá khoảng 7-8 triệu đồng được trang bị màn hình 4 inch, cấu hình mạnh cùng mẫu mã đẹp mắt, thời trang. Dưới đây là bốn smartphone tầm trung đáng chú ý trên thị trường:

HTC One V

Bên cạnh One S và One X thì One V được xem là "em út" trong dòng One Series của HTC. One V thiết kế tinh tế, phần vỏ bằng nhựa polycarbonate. Máy có chiếc "cằm cong" độc đáo giúp màn hình không bị trầy xước khi đặt úp điện thoại.

One V chỉ được trang bị màn hình 3,7 inch. Theo thông báo mới nhất từ HTC, những model với RAM 512 MB trở xuống như One V sẽ không được nâng cấp lên hệ điều hành Android mới nhất - Jelly Bean. Nhìn chung One V đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí như xem phim, nghe nhạc, lướt web hay chụp ảnh, nổi bật trong phân khúc 7 triệu đồng.

Nokia Lumia 800

Nokia và Microsoft đã giải quyết rất tốt vấn đề kết hợp giữa phần cứng và phần mềm trên chiếc Lumia 800 dù chỉ tích hợp chip lõi đơn tốc độ 1,4 GHz. Vì vậy, chiếc điện thoại chạy Windows Phone 7 này cho khả năng lướt web rất tốt, không hề kém cạnh bất kỳ smartphone cao cấp nào. Lumia 800 có một nhược điểm khó khắc phục là không thể nâng cấp lên phiên bản Windows Phone 8.

Giá bán của Lumia 800 và 900 đang giảm mạnh trong thời gian gần đây khi Nokia tung ra thị trường hai "siêu sao" Lumia 920 và 820. Nhưng đây cũng là tin vui của các "fan" Nokia khi có thể tậu được những model hàng "hot" với mức giá khoảng 8 triệu đồng.

HTC Desire X

Desire X được thiết kế với vỏ sau bằng polycarbonate, độ mỏng 9,3 mm và cạnh dưới vuốt cong, một điểm đặc biệt của smartphone HTC. Desire X dùng giao diện HTC Sense 4.1, thời lượng pin ổn, camera 5 megapixel chụp tốt trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy nhiên dung lượng lưu trữ trong của máy chỉ 1 GB, do đó người dùng phải sử dụng bộ nhớ hỗ trợ. Khi sử dụng nhiều hay chơi game, thân máy khá nóng. Giá tham khảo của Desire X là 7 triệu đồng.

Sony Xperia P

Mẫu thiết kế và chất lượng màn hình là hai thế mạnh của Xperia P. Đây là một trong số ít model tầm trung sở hữu thiết kế nguyên khối bằng kim loại. Các nút bấm, cổng kết nối đều được thiết kế tinh tế. Ba phím Home, Back và Menu tách biệt so với màn hình của máy, đặt phía dưới dải nhựa trong suốt.

Công nghệ White Magic là điểm nổi bật của màn hình 4 inch Xperia P. Sony đã bổ sung những điểm ảnh màu trắng, bên cạnh các điểm ảnh màu đỏ, xanh lam và xanh da trời truyền thống trên màn hình. Điều này giúp Xperia P có khả năng hiển thị tốt ngay cả dưới điều kiện ánh sáng trực tiếp, giảm khoảng 40% lượng điện năng tiêu thụ. Dung lượng pin của máy không cao, chỉ 1.305 mAh. Giá của Xperia P trên thị trường hiện nay vào khoảng 8 triệu đồng.

Minh Trí