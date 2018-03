'Đập hộp' Xperia Go chịu nước ở VN / Panasonic Eluga sẽ sớm về VN / Motorola Defy Mini giá hơn 5 triệu / Ảnh smartphone Android 2 sim 'siêu bền' / Đánh giá Sony Ericsson Xperia Active / Motorola trình làng Defy+

Không như các mẫu điện thoại siêu bền của Sonim hay JCB Protalk thiết kế hầm hố tạo cảm giác nặng nề, smartphone Android siêu bền lại sở hữu vóc dáng hấp dẫn và gọn gàng hơn. Các sản phẩm như Xperia Go, Motorola Defy... được thiết kế không có quá nhiều chi tiết rườm ra trong khi vẫn đảm bảo được khả năng chống nước, kháng bụi hay va đập.

Sau Motorola, Sony là một trong những nhà sản xuất hứng thú nhất với smartphone "siêu bền". Bên cạnh đó một số dòng điện thoại của Nhật cũng được trang bị tính năng này. Dù Arco S chưa có mặt tại Việt Nam nhưng hiện tại người chơi trong nước cũng có thể tìm và chọn cho mình gần 10 mẫu smartphone "siêu bền" chống nước với nhiều tầm giá khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp những sản phẩm có tại Việt Nam.

Sony Xperia Go

Xperia Go thiết kế đẹp, cấu hình tốt và ấn tượng với khả năng chống nước. Ảnh: Tuấn Anh.

Xperia Go là đại diện mới nhất vừa có mặt tại Việt Nam. Model có kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế mỏng với kiểu dáng không khác so với các smartphone khác của Sony như Xperia Sola. Tuy nhiên sản phẩm lại sở hữu tiêu chuẩn IP-67 với khả năng chịu ngâm nước, chống bụi bẩn và đi kèm màn hình chống xước.

Xperia Go có mặt ở thị trường xách tay với giá gần 7 triệu đồng trong khi hàng chính hãng là 8,5 triệu đồng. Model chạy Android 2.3 với cấu hình lõi kép và camera 5 Megapixel.

Sony Xperia Active

Active với kiểu dáng lạ. Ảnh: Quốc Huy.

Khác với Xperia Go, Xperia Active có kiểu dáng cá tính hơn với lớp vỏ bọc bên ngoài dày dặn cho khả năng chống nước tốt và hạn chế va đập. Tuy nhiên so với Go thì cấu hình của Active hạn chế hơn nhiều khi chỉ có màn hình 3 inch đi kèm với cấu hình sử dụng bộ xử lý đơn nhân tốc độ 1 GHz dù vẫn chạy Android.

Motorola Defy Plus

Motorola Defy Plus.

Defy Plus là bản nâng cấp của model đầu tiên trong smartphone siêu bền chống nước Defy series tới từ Motorola. Sản phẩm được nâng cấp từ vi xử lý 800Mhz lên thành 1GHz với dung lượng pin tăng thành 1.700 mAh. Giống như Active và Go của Sony, Defy Plus sở hữu tiêu chuẩn IP67 về khả năng chống nước và bụi bẩn. Máy hiện có mặt ở Việt Nam với giá hơn 6 triệu đồng.

Motorola Defy Mini

Defy Mini nhỏ gọn hơn Defy Plus.

Motorola Defy Mini XT312 nhỏ gọn hơn Defy Plus khi chỉ có màn hình 3,2 inch thay vì 3,7 inch. Nhưng nằm trong dòng Defy nên XT312 cũng sở hữu nhưng tiêu chuẩn đặc biệt cho phép ngâm máy trong nước, chịu được môi trường bụi bẩn cao. Máy được trang bị cấu hình cơ bản với bộ xử lý đơn nhân tốc độ 600MHz, camera 3 Megapixel cùng pin 1.650mAh.

Panasonic Eluga

Panasonic Eluga giá dưới 10 triệu đồng.

Theo giới thiệu từ Panasonic, Eluga có thể chịu ngâm nước trong vòng 30 phút ở độ sâu 1 mét và chịu phủ lớp bụi dày 75 micrometers trong 8 giờ mà không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động.

Ngoài tính năng lạ và độc trên, Panasonic còn mang tới cho sản phẩm của mình những trang bị ở một model cao cấp như hệ điều hành Android 2.3.5 (có thể nâng cấp lên 4.0) với vi xử lý lõi kép tốc độ 1GHz, màn hình OLED 4,3 inch độ phân giải qHD và camera 8 Megapixel hay NFC.

Toshiba Regza T01-D

Toshiba Regza T01-D với dáng mỏng và đẹp. Ảnh: Ebay.

Model có giá bán hơn 11 triệu đồng của Toshiba xuất hiện ở Việt Nam thông qua đường xách tay. Đây là dòng máy được bán ra tại thị trường Nhật thông qua nhà mạng NTT Docomo, sở hữu những trang bị đáng chú ý trên smartphone cao cấp như bộ xử lý lõi kép tốc độ 1,2GHz, RAM 1GB cùng màn hình 4,3 inch với độ phân giải HD.

Sở hữu khả năng chống thấm nước nhưng Regza T01-D có kiểu dáng đẹp và thanh mảnh.

Sharp Aquos SH-01D

Sharp Aquos Phone SH-01D với giá bán hơn 10 triệu đồng, hỗ trợ thêm 3D.

Aquos SH-01D có cấu hình và xuất xứ tương tự như Toshiba Regza T01D. Model của Sharp cũng có bộ xử lý lõi kép với chip TI-OMAP 4430 nhưng tốc độ 1GHz. Sharp Aquos SH-01D còn hỗ trợ khả năng xem 3D không cần kính với màn hình 4,5 inch độ phân giải 720 x 1.280. Trong khi camera được nâng độ phân giải lên 12,1 Megapixel với tính năng chụp hình chuyên nghiệp.

AGM Rock V5

Model có kiểu dáng hầm hố được bán ra với giá gần 7 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Anh.

AGM Rock V5 là model có kiểu dáng hầm hố nhất gợi nhớ đến kiểu dáng của các model Sonim XP2 hay Land Rover S1 khi có lớp cao su dày bọc ở các cạnh, thiết kế nam tính và gân guốc.

Tiêu chuẩn về độ bền IP-67 cho phép AGM Rock V5 có thể chịu ngâm trong nước 30 phút ở độ sâu một mét, có khả năng chống bịu, bẩn, chịu đựng va đập và có màn hình chống xước. Điểm yếu ở model này là việc chỉ hỗ trợ Android 2.2 nhưng bù lại là máy hỗ trợ kết nối 2 sim.

Tuấn Anh