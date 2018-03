Quang cảnh MWC 2013 trước giờ khai mạc

MWC 2013 cho thấy xu hướng các thương hiệu lớn đang muốn tách mình khỏi các triển lãm quy mô tập trung và chuyển sang tự tổ chức các sự kiện riêng để giới thiệu sản phẩm quan trọng của mình giống như cách Apple thường làm.

Mobile World Congress (MWC) là triển lãm thường niên về điện thoại di động lớn nhất giới.

Tương tự năm ngoái, Samsung không ra mắt smartphone cao cấp nhất của mình (Galaxy S series) tại MWC. HTC, Sony hay LG vẫn mang tới đây những smartphone đình đám, nổi bật nhất để trưng bày như One, Xperia Z hay Optimus G Pro màn hình Full HD. Nhưng thực tế, tất cả đều đã được công bố bằng sự kiện riêng từ trước, thậm chí có sản phẩm đã bắt đầu được bán trên thị trường.

Gã khổng lồ Nokia là hãng được kỳ vọng nhiều nhất trước MWC 2013 với tin đồn sẽ giới thiệu 2 chiếc Lumia cao cấp thiết kế mới với vỏ nhôm nguyên khối hay tích hợp công nghệ chụp hình PureView với số megapixel "khủng". Tuy nhiên, chẳng có sản phẩm đình đám nào như chiếc Nokia PureView 808 tại MWC năm ngoái được hãng điện thoại Phần Lan công bố trong năm nay. Thay vào đó, sản phẩm đáng chú ý nhất của Nokia là chiếc Windows Phone Lumia giá rẻ nhất 520, ra mắt cùng với Lumia 720 và 2 chiếc điện thoại dòng cơ bản thế hệ mới.

Trong khi các tên tuổi lớn như Samsung, Nokia hay HTC không còn đặt nặng vào MWC thì trái ngược lại, các thương hiệu mới nổi lên trong làng điện thoại tới từ Trung Quốc hay Đài Loan vẫn hứng thú đặc biệt với sự kiện này. Sau CES 2013, ZTE, Huawei hay Alcatel, Asus lại mượn MWC 2013 để công bố những smartphone cao cấp, nổi bật trong năm nay của mình. Bên cạnh đó, hệ điều hành Firefox mới toanh cũng có màn xuất hiện chính thức cùng với hai chiếc smartphone thương mại đầu tiên.

Dưới đây là 10 điện thoại đáng chú ý nhất xuất hiện tại triển lãm MWC 2013:

HTC One

Ra mắt từ trước nhưng HTC One vẫn thu hút nhiều sự quan tâm tại MWC 2013. Ảnh: Androidcentral.

Ra mắt đúng một tuần trước khi MWC 2013 khai mạc nên One là chiếc smartphone nhận được nhiều quan tâm nhất khi xuất hiện tại sự kiện tổ chức ở Barcelona (Tây Ban Nha). HTC One cũng là chiếc điện thoại có màn hình sắc nét nhất hiện nay với kích thước 4,7 inch và độ phân giải Full HD 1.080p, cho mật độ điểm ảnh tới 468 ppi. Người dùng còn bị hấp dẫn bởi thiết kế vỏ nhôm nguyên khối chắc chắn, đẹp mắt của HTC One, bên cạnh camera công nghệ Ultrapixel, giao diện Sense 5 mới mẻ và cấu hình "khủng" sử dụng chip 4 nhân đời mới Snapdragon 600 của Qualcomm.

Nokia Lumia 520

Lumia 520 giá rẻ là sản phẩm nổi bật nhất của Nokia tại Barcelona (Tây Ban Nha).

Lumia 520 là vũ khí của Nokia để tấn công phân khúc smartphone giá rẻ đang được các thiết bị Android nắm giữ. Có giá chưa tới 4 triệu đồng (183 USD) nhưng 520 sở hữu nhiều trang bị tốt, màn hình rộng 4 inch với cấu hình dùng chip lõi kép tốc độ 1 GHz, bộ nhớ trong 8 GB, khe cắm thẻ nhớ và camera 5 megapixel sử dụng ống kính tương tự trên mẫu Lumia 920 cao cấp.

Ngoài Lumia 520, tại MWC 2013 Nokia còn giới thiệu 3 sản phẩm mới là Lumia 720 cùng 2 điện thoại dòng cơ bản 301 và 105.

LG Optimus G Pro

Optimus G Pro xuất hiện tại MWC 2013 sau khi được giới thiệu tại Hàn Quốc.

Optimus G Pro là smartphone Android cao cấp nhất trong năm 2013 của LG, phiên bản nâng cấp của mẫu G ra mắt giữa năm ngoái. Điểm nổi bật của sản phẩm này là sở hữu màn hình Full HD với kích thước rộng tới 5,5 inch, ngang Galaxy Note II của Samsung. Máy còn được nâng cấp về cấu hình với chip 4 nhân đời mới của Qualcomm, Snapdragon 600 tốc độ lên tới 1,9 GHz, RAM 2 GB đi kèm camera lên tới 13 megapixel.

Xuất hiện cùng với Optimus G Pro tại triển lãm MWC 2013 còn có những smartphone Optimus F5 và F7 tầm trung, cùng loạt sản phẩm L series thế hệ hai với phiên bản 2 SIM của LG.

Asus Padfone Infiniti

Asus Padfone thế hệ mới với màn hình được nâng lên chuẩn Full HD.

Padfone Infiniti là chiếc smartphone có thiết kế độc đáo kết hợp với bộ chân đế biến thành máy tính bảng. Phiên bản mới nhất vừa trình làng tại MWC 2013 được cải tiến với vỏ nhôm thiết kế nguyên khối. Ngoài ra, màn hình của điện thoại rộng tới 5 inch với độ phân giải đạt chuẩn Full HD thay vì HD như đời trước. Trong khi bộ đế mang tên Infinity Station có kích thước như một tablet màn hình 10,1 inch, giúp cho thời trang sử dụng Padfone lên tới 40 giờ liên tục.

Nvidia Phoenix

Nvidia Phoenix hấp dẫn nhưng không phải để bán. Ảnh: Theverge.

Sử dụng chip 4 nhân Tegra 4i với tốc độ lên tới 2,3 GHz, tích hợp card đồ họa 60 nhân giúp cho Nvidia Phoenix là smartphone có hiệu năng khủng nhất hiện nay. Thậm chí, điểm đánh giá hiệu năng (Benchmark) của Phoenix còn bỏ xa hàng loạt smartphone 4 nhân khác đang có trên thị trường. Tích hợp màn hình 5 inch Full HD, camera 13 megapixel cùng với thiết kế nguyên khối chắc chắn, nhưng điều đáng tiếc là Nvidia Phoenix không phải là chiếc smartphone để thương mại.

ZTE Grand Memo

ZTE Grand Memo với màn hình 5,7 inch. Ảnh: Pocketlint.

Trong khi các tên tuổi như Sony, LG hay HTC mới bắt đầu sử dụng chip Snapdragon 600 của Qualcomm thì ZTE lại chơi trội khi trang bị loại chip Snapdragon 800 cao cấp hơn cho smartphone của mình. Ngoài cấu hình, chiếc smartphone Grand Memo mà ZTE vừa giới thiệu tại MWC còn gây chú ý với màn hình rộng tới 5,7 inch, lớn hơn Note II, Optimus G Pro hay HTC One. Tuy nhiên, độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD 720p.

Điện thoại Firefox

Smartphone thương mại chạy hệ điều hành Firefox. Ảnh: Pocketlint

Không phải là sản phẩm sở hữu cấu hình khủng như nhiều điện thoại khác tại MWC, bộ đôi One Touch Fire của Alcatel và Open của ZTE khiến giới công nghệ chú ý khi là những smartphone đầu tiên chạy hệ điều hành Firefox OS được giới thiệu.

Nhắm đến phân khúc bình dân, nên cả One Touch Fire và ZTE Open đều có cấu hình thấp với chip lõi đơn tốc độ 1 GHz, RAM 256 MB và màn hình 3,5 inch. Nhưng máy vẫn được trang bị đầy đủ các kết nối tốc độ cao, như Wi-Fi và 3G HSPA, cũng như nền tảng thú vị được xây dựng chủ yếu bằng các ứng dụng trên nền HTML5 giống như trình duyệt web.

Huawei Ascend P2

Ascend P2 được đánh giá cao về tốc độ mạng 4G LTE.

Với kết nối 4G LTE Cat 4, về lý thuyết Huawei Ascend P2 có tốc độ kết nối mạng lên tới 150 Mb/giây, có thể tải về một bộ phim HD dài 2 tiếng mất chưa đầy 5 phút. Huawei tự tin cho biết tại MWC 2013, Ascend P2 là smartphone có tốc độ mạng nhanh nhất thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, cấu hình của sản phẩm chưa thật nhiều ấn tượng khi dùng chip 4 nhân tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB với màn hình 4,7 inch độ phân giải HD cùng với camera độ phân giải 13 megapixel.

Alcatel One Touch Idol X

Điện thoại Full HD siêu mỏng của Alcatel.

Dù chưa phải là điện thoại Full HD mỏng nhất thế giới hiện nay, Alcatel One Touch Idol X vẫn nổi bật nhờ vào độ mỏng chỉ có 7,1 mm, mỏng hơn rất nhiều smartphone đang có trên thị trường.

Alcatel trang bị cho sản phẩm của mình màn hình 5 inch với độ phân giải Full HD, tương đương với Xperia Z và ZL của Sony hay HTC Butterfly. Ngoài ra, One Touch Idol X còn có chip 4 nhân tốc độ 1,2 GHz, tích hợp camera lên tới 13 megapixel, hỗ trợ 2 SIM và chạy luôn Android 4.2 mới nhất.

Tuấn Anh