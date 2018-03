Galaxy S4 'đua' cấu hình với HTC One và Xperia Z / Galaxy S4 sẽ bán ở VN đầu tháng 5 / Giới công nghệ trong nước xôn xao vì Samsung Galaxy S4

Thiết kế mang hơi hướng của S III năm ngoái, thay đổi lớn trên Galaxy S4 nằm ở tính năng, phần mềm và màn hình mới, kích thước 5 inch cùng độ phân giải Full HD, xu hướng đang được nhiều hãng điện thoại ưa chuộng.

Với mức giá có thể lên tới 17 triệu đồng như tiết lộ từ một số nhà bán lẻ ở Việt Nam, Galaxy S4 không chỉ có một mà rất nhiều đối thủ khác chờ sẵn, cạnh tranh từ giá, cấu hình, tính năng cho tới cả thương hiệu. HTC One là đối thủ đáng gờm nhất, ngoài ra những model gây nhiều chú ý khác như Sony Xperia Z hay Oppo Find 5 cũng có thể khiến cho người dùng phải lăn tăn khi nghĩ đến Galaxy S4.

Không mạnh về cấu hình, tính năng thậm chí màn hình nhỏ hơn, nhưng BlackBerry Z10 hay iPhone 5 cũng là những đối thủ mà chiếc smartphone Galaxy mới khó thể xem thường.

Dưới đây là những đối thủ của Galaxy S4 ở Việt Nam:

HTC One

Samsung Galaxy S IV và HTC One, hai đối thủ nặng ký của nhau. Ảnh: CBS.

HTC One là đối thủ trực tiếp của Samsung Galaxy S4 vừa trình làng, thậm chí, còn là sản phẩm được nhiều người dùng so sánh hay phân vân khi nghĩ tới S4. Nếu như thiết kế của Galaxy S4 chưa ấn tượng thì ngược lại One có kiểu dáng trông đẹp và cao cấp, với vỏ nhôm nguyên khối đi kèm các đường vát bóng bẩy, thể hiện sự chăm chút kỹ càng.

Tuy nhiên, HTC One có màn hình nhỏ hơn S4 khi đạt kích thước 4,7 inch, dù vẫn có độ phân giải Full HD. Camera cho ảnh chụp 4 megapixel tích hợp công nghệ Ultrapixel, thay vì 13 megapixel cùng nhiều tính năng lạ như trên model của Samsung. Cấu hình của S4 và One tương đồng khi cùng có phiên bản sử dụng chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon 600 tốc độ 1,9 GHz, riêng S4 có thêm một bản nữa sử dụng chip Exynos 5 Octa 8 nhân.

Theo thông tin từ một số nhà bán lẻ, One sẽ có mặt ở Việt Nam đầu tháng 4 với giá bán chính hãng trên dưới 16 triệu đồng.

Sony Xperia Z

Một điểm hơn của Xperia Z so với S4 là khả năng chống nước. Ảnh: Tuấn Anh.

Ra mắt tại MWC 2013 diễn ra vào đầu năm, Xperia Z là chiếc smartphone Full HD được nhắc đến nhiều nhất trong 2 tháng đầu 2013. Tuy nhiên, tới tận cuối tháng 3 này Xperia Z mới được bán chính hãng ở Việt Nam với giá 16,5 triệu đồng. Trước đó, trên thị trường xách tay Xperia Z cũng xuất hiện với các phiên bản nội địa từ Nhật, và bản châu Âu (hỗ trợ mạng 4G LTE).

Giống như One, thiết kế của Xperia Z được đánh giá và khen ngợi hơn S4. Sử dụng thiết kế nguyên khối nhưng thay vì vỏ nhôm, Sony dùng chất liệu kính cường lực ở mặt trước và mặt sau, tạo cảm giác vuông vắn và hấp dẫn cho sản phẩm. Sony Xperia Z cũng là chiếc smartphone Full HD khá độc đáo, khi có tính năng chống nước và chống bụi, giống như một điện thoại siêu bền.

Tuy nhiên, xét về các tính năng mới mẻ, Xperia Z lại có phần yếu hơn chiếc Galaxy thế hệ mới của Samsung.

Oppo Find 5

Find 5 màn hình Full HD với mức giá hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Anh

Tân binh Full HD trong làng smartphone ở Việt Nam sẽ được bán ra ngay cuối tháng 3 này cùng với Xperia Z. Không như One hay Xperia Z, lợi thế của Oppo Find 5 không phải là thương hiệu hay thiết kế mà nằm ở giá bán. Với mức giá hơn 10 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với Galaxy S4.

Vốn được đánh giá cao về chất lượng ở các thiết bị nghe nhìn Blu-ray, Find 5 của Oppo sở hữu ngoại hình chắc chắn với thiết kế nguyên khối, chất lượng phần cứng tốt. Sản phẩm còn có ưu điểm về màn hình 5 inch Full HD công nghệ OGS được đánh giá là có màu rất trung thực, góc nhìn tốt.

Được trang bị chip xử lý lõi tứ Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB, camera 13 megapixel tương đương với cấu hình của Galaxy S4, nhưng Find 5 sẽ khó có thể so sánh được về tính năng và phần mềm với đối thủ tới từ Samsung.

LG Optimus G Pro

Optimus G Pro tới từ đồng hương LG. Ảnh: Cnet.

Người đồng hương LG là một đối thủ khiến cho Samsung phải chú ý trong thời gian qua thực hiện màn quảng cáo "láu cá" ngay trước sự kiện Galaxy S4 tại Mỹ. Nếu như S4 là điện thoại Full HD đầu tiên của Samsung thì Optimus G Pro cũng là sản phẩm duy nhất hiện nay của LG có màn hình Full HD.

Xét về cấu hình, Optimus G Pro tỏ ra không kém cạnh khi cũng dùng chip Snapdragon 600 4 nhân, RAM 2 GB, camera 13 megapixel tương tự như S4. Sản phẩm cũng được LG tích hợp nhiều phần mềm riêng hỗ trợ các tính năng chụp hình, đa nhiệm hay mắt hồng ngoại, các giao tiếp không dây. Điểm nhỉnh hơn ở LG Optimus G Pro là màn hình rộng tới 5,5 inch và có pin dung lượng 3.100 mAh, còn S4 là màn 5 inch và pin 2.600 mAh.

Optimus G Pro vẫn chưa có kế hoạch bán chính hãng ở Việt Nam. Nhưng ở thị trường xách tay, máy không hiếm khi đang được nhiều cửa hàng rao bán với giá tham khảo khoảng 15 triệu đồng.

BlackBerry Z10

Z10 với sự mới lạ và thú vị từ BlackBerry 10. Ảnh: Tuấn Anh.

Nếu xét về cấu hình, kích thước màn hình và độ phân giải, Z10 khó có thể so bì với S4. Smartphone mới nhất của BlackBerry sở hữu màn hình HD 4,2 inch, chip lõi kép và camera 8 megapixel.

Nhưng xét về giá bán, BlackBerry Z10 và Galaxy S4 nhiều khả năng sẽ có mức giá tương đương nhau. Dự kiến, chiếc smartphone này sẽ bán ra ở Việt Nam vào đầu tháng 4 tới với giá trên dưới 17 triệu đồng.

Lợi thế của Z10 nằm ở hệ điều hành mới mẻ BlackBerry 10 với khả năng hoạt động mượt mà, cảm ứng nhạy và nhiều điều thú vị. Đây cũng là chiếc smartphone được lòng những tín đồ BlackBerry và được không ít người chờ đợi trong thời gian qua.

iPhone 5

Galaxy S4 và iPhone 5, vũ khí trong cuộc chiến giữa Samsung và Apple. Ảnh: Gizmag.

Không chỉ với Galaxy S4, mà so với các model còn lại trong danh sách, iPhone 5 hiện giờ không còn là chiếc smartphone nổi trội nhất về cấu hình, tính năng thậm chí cả màn hình. Mẫu iPhone thế hệ thứ 6 của Apple có màn hình 4 inch độ phân giải Retina, camera 8 megapixel, sử dụng chip lõi kép Apple A6.

Tuy nhiên, với cái tên iPhone và mức độ phổ biến của thương hiệu Apple như hiện tại, iPhone 5 vẫn là cái tên có thể đặt ngang hàng Galaxy S4 khi người dùng chọn lựa mua một chiếc smartphone cao cấp mới. Bên cạnh đó, iPhone 5 cũng được lòng người dùng nhờ vào khả năng hoạt động ổn định, kho phần mềm đồ sộ cùng với hệ sinh thái công nghệ đầy đủ của Apple. Màn hình nhỏ hơn nhưng thiết kế của iPhone 5 vẫn tỏ ra cao cấp hơn khi sử dụng vỏ nhôm nguyên khối và kích thước siêu mỏng.

Galaxy S III rất thành công năm ngoái nhưng xét về doanh số thậm chí vẫn còn thua iPhone 4S của Apple. Và khả năng này cũng có thể lặp lại với iPhone 5 và S4 năm nay.

