HTC One trình làng với camera 4 MP, màn hình Full HD 'khủng' / Hình ảnh thực tế HTC One

Dưới đây là 5 điểm đáng chú nhất trên chiếc smartphone mới ra mắt của HTC:

Thiết kế

Với những hình ảnh rò rỉ trước khi ra mắt, HTC One từng được nhận xét rằng có ngoại hình na ná như mặt trước của BlackBerry Z10 hay mặt sau của iPhone 5. Dù khi ra mắt với ngoại hình chẳng hề khác tin đồn, cảm nhận thực tế về HTC One phần lớn trở nên tích cực. Trang công nghệ Cnet nhận xét đây là một chiếc smartphone có thiết kế "sexy", nhiều trang công nghệ khác cũng đánh giá cao One khi được cầm trên tay.

Chiếc smartphone HTC mới nhất sở hữu thiết kế nguyên khối nhưng với chất liệu nhôm thay vì Poly-carbonate như các model One X và One X+ năm ngoái. Chất liệu kim loại cùng với lớp sơn chất lượng cao mang đến cho One sự sang trọng, đẳng cấp hơn, đi kèm với sự chắc chắn. Máy có độ dày 9,3 mm, màn hình rộng tới 4,7 inch nhưng việc phần lưng hơi cong, đường viền được vát mỏng giúp cho cảm giác cầm trong tay rất tốt.

So với HTC One X và One X+ cũng như nhiều model cao cấp của HTC trong năm ngoái, cụm camera ở mặt lưng của One được thu gọn và hơi chìm vào mặt sau nhờ vậy sẽ tránh được việc bị xước viền. Một chi tiết nhỏ nhưng thú vị trong thiết kế là phím nguồn trên đỉnh máy được tích hợp luôn bộ thu phát sóng hồng ngoại, nhờ vậy không làm mất đi tính thẩm mỹ chung của sản phẩm.

HTC One có tới ba màu khác nhau, đen, bạc và đỏ.

Xem ảnh thực tế HTC One

Màn hình Full HD

Thay vì đi theo xu hướng tăng kích thước lên tới 5 inch đi kèm độ phân giải Full HD, HTC lại giữ nguyên kích thước của One giống như các model của năm ngoái, 4,7 inch. Mức chênh lệch về độ sắc nét trên màn hình Full HD của One khó có thể nhận biết rõ ràng bằng mắt thường so với các model 5 inch Full HD khác, nhưng với mật độ điểm ảnh cao tới 469 ppi thì HTC One vẫn là điện thoại có màn hình mịn và nét nhất trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh độ nét, khả năng thể hiện màu sắc trên One cũng được đánh giá cao khi sử dụng màn hình S-LCD thế hệ 3 mới nhất. Ngoài ra, màn hình còn được trang bị lớp kính cường lực Gorilla Glass thế hệ 2.

Camera với công nghệ Ultrapixel

Đây là điều gây tò mò nhất trên HTC One và sẽ chỉ rõ ràng bằng những trải nghiệm thực sự về sản phẩm khi được phát hành. Thay vì trang bị camera với cảm biến 13 megapixel như tin đồn, hãng điện thoại Đài Loan lại tích hợp cho sản phẩm của mình camera cảm biến 4 megapixel.

Tuy nhiên, "chấm" thấp không đồng nghĩa với việc camera của HTC One kém mà ngược lại. Công nghệ Ultrapixel với cảm biến 4 megapixel lại sở hữu khả năng chụp hình ấn tượng khi có khả năng thu nhận ánh sáng nhiều gấp 3 lần cảm biến 8 megapixel trên các điện thoại khác (như One X), nhờ vào kích thước mỗi pixel rộng tới 2 micrometer thay vì 1,2 micrometer.

Điều này giúp việc chụp hình tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, bắt hình nhanh, chính xác hơn và giảm độ mờ. Ngoài ra, ống kính hỗ trợ f/2.0 cùng khả năng chống rung quang học OIS với tính năng chụp hình sử dụng ImageChip thế hệ 2 mới hỗ trợ tốt việc chụp hình. HTC One có thể quay video Full HD 1.080p với tốc độ 30 hình mỗi giây, cũng như có chế độ ghi hình HDR.

Một tính năng thú vị ở camera của One là Zoe. Nó cho phép người dùng tạo ra một album ảnh sống động khi chỉ cần nhấn nút chụp, máy sẽ tự động ghi lại 20 bức hình và 3 giây video chất lượng cao để tạo thành một album ảnh hoàn chỉnh, lưu lại trong mục Event của Gallery. Người dùng có thể chỉnh sửa hiệu ứng của video, tạo thành một slide đẹp mắt với nhiều kiểu khác nhau.

Video trình diễn HTC Zoe trên One

Camera trước ngoài việc hỗ trợ việc chụp hình góc rộng 88 độ với độ phân giải 2,1 megapixel thì cũng cho phép chụp ảnh HDR như camera phía sau.

Giao diện Sense 5

Giao diện Sense 5 của One trên nền Android 4.1.2 không còn nhiều nét giống với Sense 4 trên One X và One X+. Thay thế cho đồng hồ quen thuộc của HTC nhiều năm quá, cùng màn hình Home với các icon ứng dụng hiệu ứng nổi 3D, giao diện mới trên One được làm mới với màn hình chủ với tính năng BlinkFeed, giúp tổng hợp các thông tin từ mạng xã hội hay tin tức... và thể hiện với giao diện các ô hình chữ nhật nhiều kích thước như một quyển tạp chí, có nét giống với ứng dụng Flipboard. Giao diện của Sense 5 đã đơn giản hơn, phẳng hơn nhưng tinh tế và hoạt động mượt mà hơn. Mục quản lý ứng dụng cũng có những thay đổi về cách hiển thị .

Video thực tế giao diện Sense 5 trên HTC One

Âm thanh

Hãng điện thoại Đài Loan tự tin khi cho biết, One là chiếc điện thoại mang tới trải nghiệm tốt nhất hiện nay nhờ công nghệ BoomSound. Vẫn tích hợp công nghệ Beats Audio nhưng sự cải tiến đặc biệt trên One là hệ thống loa ngoài dạng stereo kép nằm ngay ở mặt trước, chia đều ở phần viền trên và dưới màn hình. Bộ khuếch đại kỹ thuật số tích hợp cho phép âm thanh trở nên lớn hơn, nhưng vẫn trong và không bị rè.

Điểm đáng chú ý nữa ở phần ầm thanh là việc HTC trang bị hệ thống micrphone kép hỗ trợ ghi âm thanh với chế độ HDR (giải tương phản rộng), giúp việc thu âm trở nên rõ ràng hơn. Tính năng Sense Voice giúp âm thanh trở nên trong hơn khi đàm thoại.

Tuấn Anh