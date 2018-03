Sau một thời gian dài chờ đợi, người dùng những mẫu smartphone đời cũ của HTC, Motorola hay Sony đã bắt đầu được cập nhật lên hệ điều hành Android Jelly Bean phiên bản mới, thay thế cho Android 4.0 Ice Cream Sandwich với nhiều tính năng cũng như những thay đổi về hiệu năng nhờ Project Butter.

Motorola Droid Razr và Razr Maxx

Razr sở hữu màn hình 4,3 inch và trong khi Razr Maxx HD gây ấn tượng với pin "khủng" dung lượng lên tới 3.300 mAh. Ảnh: Gsmarena.

Hai chiếc smartphone Android lõi kép và có pin khủng của Motorola đều được nâng cấp lên Android 4.1.2. Giao diện là một trong những sự thay đổi lớn sau khi cập nhật phần mềm khi hãng điện thoại của Mỹ loại bỏ các widget Weather, World Clock bằng Motocast, thay ứng dụng nghe nhạc và quản lý Gallery mới.

HTC One X AT&T

One X AT&T là phiên bản lõi kép dùng chip Qualcomm thay vì Tegra 3 4 nhân như bản quốc tế.

Trong khi One X bản quốc tế (lõi tứ) đón nhận bản nâng cấp Jelly Bean từ khá lâu thì mới đây One X AT&T phiên bản lõi kép mới được lên đời. Người dùng sẽ được trải nghiệm ứng dụng Sense 4+, hiệu năng tốt hơn với Project Butter engine của Jelly Bean cũng như có thêm một số ứng dụng mới như quản lý năng lượng, tìm kiếm Google Now thông minh.

Sony Xperia J

Sony Xperia J giá rẻ. Ảnh: Tuấn Anh.

Sau Xperia T, TL và V, tới lượt Xperia J được cập nhật lên Android 4.1.2. Có cấu hình thấp với chip lõi đơn, nhưng smartphone giá rẻ với thiết kế Arc Design của Sony vẫn được lên đời Android sớm hơn TX. Tích hợp thêm Google Now, bổ sung thêm Project Butter cho hiệu năng mượt mà hơn, Xperia J còn có thêm giao diện mới với những nét giống với Xperia Z Full HD mới được hãng điện thoại của Nhật trình làng đầu năm nay.

Tất cả smartphone Android trên đều có thể cập nhật lên Jelly Bean thông qua kết nối mạng không dây (OTA), hoặc thông qua các công cụ đồng bộ trên máy tính.

Mỹ Anh