HTC bán điện thoại Full HD đầu tiên ở VN, giá 16,9 triệu đồng

HTC Butterfly bán chính hãng với ba màu khác nhau.

Đây cũng là chiếc smartphone HTC có màn hình lớn nhất trên thị trường hiện nay, với kích thước 5 inch. Sở hữu độ phân giải Full HD nên Butterfly có khả năng hiển thị rất sắc nét, mật độ điểm ảnh đạt tới 440 ppi. Tuy nhiên, đây cũng là model của hãng Đài Loan có giá bán đắt nhất, khi giá chính hãng lên tới 16.990.000 đồng. Bên cạnh giá, việc phát hành cùng thời điểm với màn ra mắt của "người anh em" đình đám HTC One cũng có thể khiến cho sức hút của Butterfly không lớn trong thời gian tới.

Model Full HD 5 inch của HTC chạy hệ điều hành Android 4.1, sử dụng giao diện Sense 4. Máy được trang bị chip lõi tứ Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB cao gấp đôi One X+, cùng với camera 8 megapixel tương tự như One X và One X+. Butterfly có thiết kế mỏng 9,1 mm, nặng 140 gram và màn hình sử dụng công nghệ S-LCD 3.

Cảm nhận thực tế cho thấy, Butterfly có kích thước khá gọn dù màn hình 5 inch, tạo cảm giác mỏng khi cầm trên tay. Tuy nhiên, việc sử dụng lớp vỏ nhựa bóng (trắng và đỏ), không có thiết kế như One X khiến máy tỏ ra không thật sự chắc chắn bằng. Máy chạy mượt và màn hình Full HD sắc nét là điểm nổi bật nhất trên Butterfly.

Buttefly chính hãng được bán ra với ba màu sắc khác nhau gồm đen, trắng và đỏ. Tuy nhiên, không giống như nhiều model HTC cao cấp khác, máy không tặng thêm tai nghe Beats.

Hình ảnh mở hộp HTC Butterfly chính hãng

Tuấn Anh