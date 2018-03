'Đập hộp' Oppo Finder mỏng 6,65mm

Hiện tại, độ mỏng 6,65 mm của Finder chỉ thua model BBK Vivo X1 (6,55 mm) và Alcatel One Touch Idol Ultra (6,45 mm) vừa ra mắt tại triển lãm CES 2013 diễn ra tại Mỹ. Trong khi so với Galaxy S III hay HTC One S, smartphone của Oppo có vóc dáng mảnh mai hơn khá nhiều. Máy có thiết kế nguyên khối, mặt sau phẳng với khung viền kim loại nên tỏ ra chắc chắn. Finder cũng cho cảm giác cầm mỏng và gọn hơn so với iPhone 5.

Oppo Finder siêu mỏng sắp được bán chính hãng ở Việt Nam.

Oppo Finder được trang bị chip Snapdragon S3 lõi kép với tốc độ xử lý 1,5 GHz, đi kèm đồ họa Adreno 220, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Máy chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich với giao diện riêng, hỗ trợ tiếng Việt. Để đạt kích thước mỏng, Finder sử dụng màn hình Super AMOLED thay vì LCD, nhưng có kích thước 4,3 inch với độ phân giải 800 x 480 pixel.

Mặt lưng của máy là camera 8 megapixel, với thiết kế viền bao quanh hơi gồ lên so với nắp lưng, hỗ trợ quay video Full HD 1.080p với đèn flash LED. Ngoài ra, mặt trước của máy cũng có camera phụ 1,3 megapixel hỗ trợ videocall. Pin đi kèm theo máy có dung lượng 1.530 mAh.

Dự kiến, Finder "siêu mỏng" sẽ được Oppo phát hành ở Việt Nam trong thời gian tới cũng với chiếc smartphone màn hình Full HD 5 inch Find 5. Mức giá dự kiến khoảng 7 triệu đồng, tương đương với các dòng smartphone Android tầm trung đang trên thị trường.

Ảnh mở hộp Oppo Finder siêu mỏng 6,65 mm

Bài và ảnh: Tuấn Anh