Ông Chris Weber, Phó chủ tịch Nokia toàn cầu đã đến thăm thị trường Việt Nam và chia sẻ những bước đi chiếc lược của Nokia cho dòng sản phẩm Lumia. Qua đó, ông cho biết khi khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dòng sản phẩm Nokia, thì Lumia 920 được đánh giá cao tại Việt Nam. Cùng với sức tăng trưởng của dòng Lumia, Nokia đã ưu tiên Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ra mắt Nokia Lumia 520 dự kiến vào cuối tháng 3 này.

Nokia Lumia 520 được trang bị màn hình siêu cảm ứng giống như Nokia Lumia 820 và Nokia Lumia 920. Bạn có thể chạm và lướt nhẹ nhàng trên màn hình 4 inch này bằng móng tay, chìa khóa hay găng tay. Sản phẩm cũng thừa hưởng màu sắc thời trang trẻ trung của gia đình Lumia Nokia. Vỏ máy dạng sần, khó trầy và người dùng có thể thay nhiều màu khác nhau như: vàng, xanh, đỏ, trắng và đen.

Ngoài thiết kế bắt mắt, Lumia 520 còn thu hút giới trẻ, những người yêu thích sự sáng tạo bằng những ứng dụng chụp ảnh độc đáo với Camera sành điệu cùng Smartshoot, Cinemagraph và Panorama.

Máy sở hữu các ống kính kỹ thuật số có sẵn - dành riêng cho Nokia. Người dùng có thể thêm hiệu ứng động cho các bức ảnh với Cinemagraph; chụp nhiều bức ảnh liên tiếp chỉ với một lần bấm với tính năng Smart Shoot và bạn có thể chọn được khuôn mặt đẹp nhất của từng người trong ảnh hay xóa những chi tiết không mong muốn. Với chế độ Panorama có hướng dẫn chụp cụ thể trên màn hình, bạn sẽ có những bức hình toàn cảnh đẹp một cách dễ dàng.

Người dùng có thể khám phá điểm đến bằng việc nhập địa chỉ và Here Maps sẽ đưa bạn đến nơi nhanh chóng. Nếu bạn lái xe, Here Drive sẽ cung cấp chỉ dẫn theo từng ngã rẽ. Và nếu bạn muốn du lịch thành phố bằng giao thông công cộng, Here Transit sẽ tìm cho bạn lộ trình nhanh nhất, bao gồm cả thời gian rời bến và quãng đường đi bộ.

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng miễn phí các phần mềm như: Line, Viber, Kakao talk, Whatsapp, Lomogram, 9gag, Wikipedia, từ điển miễn phí… và các game nổi tiếng trên toàn thế giới.

(Nguồn: Nokia)