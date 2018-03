Nokia trình làng Lumia 520 giá gần 4 triệu đồng / Đánh giá Nokia Lumia 520 - màn hình đẹp, hiệu năng tốt

Theo GSM Arena, nếu so với giá tiền, Lumia 520 là smartphone có cấu hình tốt. Sản phẩm sử dụng màn hình 4 inch độ phân giải 800 x 480 pixel, bộ xử lý lõi kép Snapdragon S4 Plus MSM8227 lõi kép tốc độ 1 GHz với chip đồ hoạ Adreno 305, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 8 GB. Pin đi kèm máy có dung lượng 1.430 mAh.

Lumia 520 có giá bán hấp dẫn và cấu hình tốt. Ảnh: GSM Arena.

Trong bài kiểm tra về thời gian đàm thoại, Lumia 520 đạt kết quả 13 tiếng 33 phút. Con số này cao hơn nhiều so với mức mà Nokia đưa ra là 9 tiếng 40 phút và chỉ kém một chút so với HTC One (13 tiếng 38 phút).

Nguyên nhân giúp Lumia 520 có thời gian đàm thoại lâu đến vậy là vì chip lõi kép trên model này có khả năng tiết kiệm điện tốt. Thậm chí, Lumia 720, model cùng cấu hình nhưng màn hình 4,3 inch lớn hơn, đạt thời gian đàm thoại lên tới 15 tiếng trong bài kiểm tra pin.

Thời gian đàm thoại của Lumia 520 gần bằng HTC One.

Trong khi đó, về thời gian duyệt web, Lumia 520 cho kết quả 7 tiếng 15 phút, nhiều hơn iPhone 4S (6 tiếng 56 phút) và chỉ kém "đàn anh" Lumia 720 có 20 phút. Tuy nhiên, nếu so với HTC One với kết quả là 9 tiếng 58 phút, thời gian duyệt web của sản phẩm vẫn kém hơn nhiều.

Thời gian duyệt web của Lumia 520.

Giải mã video không phải là thế mạnh của Lumia 520. Thời gian xem video liên tục của sản phẩm là 5 tiếng 50 phút. Kết quả này thấp hơn cả con số 7 tiếng 23 phút của Lumia 610 với chip lõi đơn và màn hình.3,7 inch.

Nhìn chung, Nokia Lumia 520 có thời gian chờ trung bình lên tới 49 tiếng liên tục. Khả năng kém nhất của model này là phát video. Trong khi đó, thời gian duyệt web và đàm thoại của sản phẩm lại được đánh giá cao hơn cả các smartphone Android tầm trung.

Đánh giá chung về pin của Lumia 520.

Thanh Tùng

Ảnh: GSM Arena