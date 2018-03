Sự ra đời khác thường và bí mật của iPhone / Apple để lộ adapter chuyển cổng kết nối 19-pin của iPhone 5 / Mặt màn hình của iPhone 5 mỏng hơn 4S / Lộ hình khay nano-SIM của iPhone thế hệ mới / Tin đồn iPhone 5 mỏng hơn 4S 18%, màn Retina nét hơn iPad 2012

Một diễn đàn công nghệ của Trung Quốc có tên iColorOS lại tung lên các hình ảnh được cho là linh kiện của mẫu iPhone mới sắp được Apple giới thiệu. Lần này là hình ảnh về vỏ mặt trước của sản phẩm với màn hình rộng hơn, đi kèm với một phần của bảng mạch và các linh kiện khác như phím Home và một cụm ăng-ten, cáp kết nối... Trong đó đáng chú ý là khay đựng SIM có kích thước nhỏ hơn trên 4 và 4S, phù hợp với chuẩn nano-SIM mới được thông qua. Model của Apple nhiều khả năng sẽ hỗ trợ 4G LTE giống như Ipad 2012.

Nếu những tin đồn được đưa ra trước đó và hàng loạt hình ảnh để lộ ra trong thời gian gần đây là của iPhone thật thì chân dung của iPhone mới đang dần được hé lộ. Smartphone thế hệ thứ 6 của Apple sẽ có màn hình 4 inch, kích thước dài hơn với mặt sau làm từ kim loại dính liền với đường viền và mỏng hơn. Cổng kết nối 30-pin truyền thống sẽ được rút gọn lại để có thể đặt cùng với giắc tai nghe được chuyển từ đỉnh máy xuống. Tuy nhiên cấu hình và những trang bị quan trọng khác như camera, NFC... vẫn là điều hoàn toàn bí mật và chưa thể xác định.

Trong khi đó trang 9to5mac mới đây lại có được một viên pin được cho là của iPhone mới. Viên pin có dung lượng cao 1.440 mAh, cao hơn 10 mAh so với 4S và 20 mAh nếu so với iPhone 4. Hiệu điện thế cũng được điều chỉnh từ mức 3,7 V của iPhone 4 và 4S lên 3,8 V. Thông tin in trên vỏ của pin cho thấy sản phẩm này được sản xuất vào tháng 6/2012, trùng với thời điểm sản xuất của những linh kiện khác được cho là của iPhone 5.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời xác nhận nào về mẫu điện thoại thông minh mới của mình. Nhưng theo nguồn tin thân cận của hãng, AllthingsD, nhiều khả năng iPhone thế hệ mới (iPhone 5) sẽ được giới thiệu vào ngày 12/9 tới đây.

