Khác biệt đầu tiên của Lenovo A390 so với Lenovo A690 chính là hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich có nhiều cập nhật so với Android 2.3 Gingerbread của Lenovo A690. Andoid 4.0 cải thiện rất nhiều điểm hạn chế của phiên bản cũ như xử lý tập lệnh đồ họa, hỗ trợ tối ưu hơn các xử lý 2D và 3D, kéo thả mượt hơn.

Hệ điều hành mới còn cải thiện tác vụ copy, paste với nhiều thay đổi trong quản lý clipboard, tối ưu hóa khả năng đa nhiệm hay chức năng chụp màn hình được tích hợp sẵn. Nhờ sử dụng bộ xử lý lõi kép MTK 6577 Dual Cortex A9 1GHz nên hiệu năng của máy cao hơn số lượng lõi xử lý được tăng gấp đôi. Bộ nhớ đệm cũng tăng lên 1MB so với 512KB của 6575 nên hỗ trợ CPU và GPU hoạt động hiệu quả hơn…

Điểm khác tiếp theo của Lenovo A390 so với Lenovo A690 là bộ nhớ trong của máy lên đến 2GB. Đây thực sự là một nâng cấp quan trọng giúp người sử dụng có thể cài đặt các ứng dụng và lưu trữ nhiều hơn. Với ưu điểm trên, người dùng sẽ không bị hạn chế vì bộ nhớ trong quá ít và phải sử dụng những giải pháp từ bên ngoài.

Một điểm khác ít được chú ý nhưng cũng quan trọng không kém là Lenovo đã bổ sung tính năng cập nhật qua mạng (OTA - Over the Air) cho A390. Các mẫu máy tầm trung giá rẻ của hầu hết các hãng khác trên thị trường đều chưa có tính năng này. Lý do vì việc cung cấp một hệ thống máy chủ hỗ trợ xác minh, cập nhật các phiên bản Android cho các dòng máy không phải nhà sản xuất nào cũng làm được vì các khó khăn về chi phí, nhân lực và công nghệ. Có thể thông qua tính năng này, người dùng sẽ được sử dụng các phiên bản Anrdroid mới hơn trên Lenovo A390 như Android 5.0 Key Lime Pie sắp được Google giới thiệu hè năm nay.

Vẫn giữ độ lớn 4 inch hỗ trợ 16 triệu màu nên chất lượng màn hình của Lenovo A390 mang lại những hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc tươi, độ tương phản tốt. Không gian trải nghiệm thoải mái video, đọc tin tức trên Internet, check mail, thao tác các ứng dụng văn phòng, xem tivi, clip YouTube, sử dụng ứng dụng GPS như Google Maps để tìm đường cùng nhiều tiện ích trên kho Google Play Store hay giải trí với hàng loạt game hành động. Camera trên máy 5 megapixel hỗ trợ fixed focus, nhận diện khuôn mặt, đảm bảo việc giải trí quay phim, chụp hình. Bên cạnh đó còn có các hiệu ứng chụp hình Panorama, HDR.

Ngoài những thay đổi cấu hình, Lenovo A390 kế thừa gần như toàn bộ A690 về thiết kế. Vẫn phong cách thon gọn với 4 góc được bo tròn, Lenovo A390 cho cảm giác cầm rất chắc và vừa tay. Khác biệt một chút là nắp lưng của Lenovo A390 có màu nhũ đen và chạy dọc theo cạnh máy là một viền mạ crom màu bạc. Viền mạ này chạy uốn cong theo cạnh dài của máy khiến nhìn từ xa liên tưởng đến phong cách thiết kế dòng điện thoại nổi tiếng trên thế giới.

Lenovo A390 được bán với giá 2,29 triệu đồng, là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn trải nghiệm bộ xử lý lõi kép và hệ điều hành Android 4.0 trên một chiếc smartphone giá rẻ.

Minh Trí