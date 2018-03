Xuất hiện và đi tiên phong trên thị trường smartphone đã 5 năm, nhưng hầu như những chiếc iPhone chưa bao giờ giảm độ “nóng” đối với giới yêu công nghệ. Đa phần những chiếc iPhone xuất hiện trên thị trường là hàng xách tay từ các nước với giá dao động thất thường và chất lượng thì còn... thất thường hơn. Câu chuyện mua phải iPhone xách tay “dởm” không còn là chuyện mới nhưng không hề cũ đối với những người vẫn đang mong muốn sở hữu một chiếc iPhone.

Đối với hàng được đảm bảo là nguyên seal (lớp ni-lông bọc kín ngoài cùng), đừng vội tin là hàng brand new hoàn toàn mới vì công nghệ đóng lại seal hiện nay đang rất phát triển, khó mà phân biệt được nếu không kiểm tra thật kỹ. Vì vậy với loại hàng này, trước khi mua chúng ta không nên bóc seal vội mà nên kiểm tra số IMEI của máy trên website của Apple: https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do nếu được báo “Please activate your iPhone - We are unable to display coverage details because your iPhone has not been activated” tức là máy chưa kích hoạt, bạn có thể yên tâm là máy mới. Sau khi bóc seal, bạn nên kiểm tra xem máy, khe sim và hộp có trùng IMEI không, hai con ốc ở cạnh dưới máy có bị toét chưa, các cạnh có song song không? Thông thường khi máy đã bung thì hai con ốc không còn song song với nhau nữa.

Tuy nhiên, sau các bước kiểm tra thông thường và may mắn mua được một chiếc iPhone xách tay hoàn toàn mới cũng chưa có nghĩa là bạn có thể yên tâm mà sử dụng. Thực tế là những hàng xách tay trên thị trường thường được bảo hành tùy vào người bán, nếu mua ở một số cửa hàng lớn thì còn được bảo hành tại cửa hàng (không theo chế độ bảo hành chính hãng của Apple), còn đối với hàng xách tay mua của những cửa hàng nhỏ lẻ hoặc cá nhân thì chế độ bảo hành thường không có hoặc không đảm bảo.

Với iPhone chính hãng Apple bản quốc tế global bạn có thể gửi về trung tâm bảo hành tại nơi chiếc iPhone đó được xách tay về, sau khi được test đúng là lỗi do nhà sản xuất thì Apple sẽ thực hiện chế độ bảo hành một đổi một cho bạn (đối với máy còn hạn bảo hành 12 tháng). Nhưng cách này cũng lắm rủi ro như thất lạc, hư hỏng... chưa kể còn mất không ít thời gian.

Hiện, dòng iPhone 3GS chạy trên hệ điều hành iOS 5.1 được sản xuất năm 2012 đã có mặt tại Việt Nam và đang được bán tại các đại lý ủy quyền. Bạn có thể chọn mua và sử dụng với chế độ bảo hành từ chính hãng Apple một đổi một trong vòng 12 tháng đối với tất cả các lỗi do nhà sản xuất.

Linh Hương

HN002988