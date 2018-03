Trong một bài kiểm tra của PcMag, tính trên tổng điểm, iPhone 4S là mẫu điện thoại có tốc độ duyệt web nhanh nhất khi đem so sánh cùng các đối thủ khác bao gồm Samsung Galaxy S II, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic và các thế hệ iPhone cũ hơn. Đồng thời, kết quả bài test cho thấy iPhone 4S cũng là model nhanh nhất trong số các mẫu smartphone của Apple trong thời điểm hiện tại. iPhone 4S sử dụng chip A5 lõi kép được cho là có sức mạnh lớn gấp hai lần và có bộ xử lý đồ hoạ nhanh gấp bảy lần so với iPhone 4. Theo kết quả bài kiểm tra về hiệu suất hệ thống, iPhone 4S dẫn đầu, theo sau là iPhone 4 với số điểm thấp hơn gần một nửa. GeekBench là phần mềm đo hiệu suất hệ thống. iPhone 4 chạy trên phiên bản hệ điều hành iOS 5 đạt số điểm là 383 trong khi đó mẫu smartphone mới nhất của Apple ghi điểm ở mức 617. Đối với GLBenchmark 2.1 Egypt High, hay điểm đồ hoạ, iPhone 4S có sức mạnh lớn hơn 500 lần so với iPhone 4. Ngoài ra, iPhone 3GS có điểm đồ hoạ cao hơn so với iPhone 4 bởi độ phân giải của model này thấp hơn nhiều so với "đàn em" của mình. Tuy vậy, nếu màn hình hai mẫu điện thoại này có cùng độ phân giải thì sức mạnh đồ hoạ của iPhone 4 lại cao hơn 3GS tới hai lần. Samsung Galaxy S II của nhà mạng AT&T có tốc độ duyệt web nhanh thứ hai sau iPhone 4S trong bài kiểm tra. Ảnh: PcMag. iPhone 4S cũng dẫn đầu trong bài thi tốc độ duyệt web của PcMag. Phiên bản hệ điều hành iOS 5 được đánh giá là cải thiện hiệu suất đáng kể của thiết bị, đặc biệt là đối với JavaScript. Minh chứng là iPhone 3GS chạy iOS có điểm duyệt web cao hơn so với iPhone 4 chạy iOS phiên bản thứ tư. Khi tham gia vào cuộc thi duyệt web với các máy Android khác, iPhone 4S vẫn đạt giải quán quân. Số điểm thiết bị này ghi được cao hơn nhiều so với Droid Bionic, Motorola Photon và Samsung Galaxy S II. Ba mẫu điện thoại này được phân phối lần lượt bởi Verizon, Sprint, AT&T và là những model có cấu hình "khủng". Khi đưa ra kết quả PcMag vẫn nhấn mạnh rằng, hiệu suất ngoài đời thực của các thiết bị này có thể khác so với bài kiểm tra. Ví dụ, Samsung Galaxy Tab 8.9 chạy trên hệ điều hành Android Honeycomb có số điểm duyệt web tương đương với iPhone 4S. Trong khi đó, thiết bị này lại chỉ có phần cứng giống với Galaxy S II của nhà mạng AT&T. Nguyên nhân ở đây là do Honeycomb được hiệu chỉnh để duyệt web tốt hơn Gingerbread. Gingerbread hiện tại là phiên bản hiện hành mới nhất cho smartphone trong khi Honeycomb lại chỉ dành cho tablet. Thanh Tùng