Từ hôm qua, những chiếc iPhone 4 bản khóa đã có thể gọi điện được thông qua bộ ghép SIM Gevey. Đây là công cụ có xuất xứ từ Trung Quốc, bán tại Mỹ từ 18/3 với giá khoảng 70 USD.

Một bản iPhone 4 hàng lock đã nhận sóng. Ảnh: Quốc Huy.

Gevey gồm một vi mạch ghép vào microSIM và một khay SIM đi kèm. MicroSIM sẽ được cắt nhỏ hơn so với thường lệ, vi mạch của Gevey nằm bên dưới phần tiếp xúc với điện thoại để "đánh lừa" di động nhận mạng. Khay SIM đi theo được thiết kế lại cho vừa với phần vi mạch và SIM đã cắt.

Theo anh Đồng, cửa hàng Huy Phong (Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM), gần như 100% các mẫu iPhone 4 hàng khóa mã từ AT&T, Hàn Quốc... chạy các phiên bản iOS 4.1 và 4.2 đều cho phép gọi điện được sau khi đặt Gevey vào máy. Thiết bị nhận sóng và cho phép gọi điện bình thường. Bộ Gevey được bán ở mức giá 2,3 triệu đồng, tuy nhiên, cửa hàng trên cho biết, giá sẽ giảm còn 1,5 triệu đồng trong vài ngày tới. Hiện các model chạy iOS 4.3 mới nhất vẫn chưa thể gọi điện được khi sử dụng Gevey.

Anh Nhật, kỹ thuật viên một cửa hàng iPhone trên đường Võ Văn Tần cho biết, phương pháp trên tương tự cách ghép SIM trước đây. "Gevey vẫn chưa phải là công cụ unlock hoàn chỉnh, tuy nhiên, nó đã đem lại hy vọng gọi điện cho hàng nghìn người Việt Nam hiện đang sở hữu iPhone 4 lock" anh Nhật nói.

So với các phiên bản iPhone trước đây, iPhone 4 hàng khóa mã là thế hệ lâu có phần mềm "bẻ khóa" nhất. Kể từ khi ra mắt iOS 4.1 năm ngoái, đến nay sau khi nâng cấp lên 4.2, 4.3, giới hacker hay nhóm Dev Team vẫn chưa đưa ra công cụ để gọi điện được trên thế hệ này, trong khi các bản 3G và 3GS đã cho phép điều này khá nhanh.

Những người dùng iPhone 4 lock hay còn gọi là hàng "cục gạch", "đắp chăn" tại Việt Nam không nhiều như bản quốc tế. Đây phần lớn là những máy do người nhà xách tay về từ nước ngoài. Hiện trên thị trường, không nhiều điểm bản iPhone 4 khóa mã, do đó, phiên bản này thấp hơn nhiều so với mẫu quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh bộ Gevey và iPhone 4 khóa mã có thể gọi điện được.

Bộ Gevey hiện có giá 2,3 triệu. Chiếc iPhone 4 phiên bản khóa mạng đã nhận sóng. Hình ảnh vi mạch, microSIM được cắt gọt thêm và khay SIM riêng. Nhìn từ phía sau vi mạch. Khi lắp cả bộ vào. Vi mạch thay SIM tiếp xúc trực tiếp với điện thoại.

Quốc Huy